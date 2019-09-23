Первая ласточка Brexit: старейшая туристическая компания мира обанкротилась

В Великобритании о банкротстве объявила старейшая туристическая компания мира Thomas Cook. Ее руководство не смогло получить займ для покрытия обязательств. Доходы компании начали стремительно сокращаться из-за неопределенности Brexit.

Теперь 22 тысячи работников компании – безработные, из них 9 тысяч – подданные королевы, сообщает BBC.

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Хотя примерно 150 тысяч британцев пострадали от краха Thomas Cook, компания имеет около 600 000 клиентов за рубежом. Какой будет их судьба – пока неизвестно.

А вот британских туристов возвращать домой будет государство. План эвакуации, который продлится две недели, получил название "операция Маттерхорн". Он обойдется британским властям примерно в 600 миллионов фунтов стерлингов (примерно 750 миллионов долларов США), пишет CNN.

Исполнительный директор компании Питер Фанкхаузер назвал крах фирмы "делом глубокого сожаления". Выступая перед BBC News из аэропорта Манчестера, эксперт по путешествиям Саймон Калдер заявил, что Thomas Cook "не был готов к 21 веку".

Интересно! Thomas Cook основали в 1841 году. В ее состав входила авиакомпания и три тысячи туристических агентств. Возвращение клиентов компании домой станет крупнейшей операцией эвакуации в Великобритании со времен Второй мировой войны.

Компания считает причастными к своим проблемам ряд факторов. В частности – политические беспорядки в таких местах отдыха как Турция, длительную волну жары прошлого лета и то, что клиенты откладывают бронирование отпуска из-за Brexit.

Что известно о BrexitBrexit – от английского Britain "Британия" + Exit "выход". 23 июня 2016 года состоялся референдум о членстве Британии в ЕС. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.



Великобритания должна была покинуть Европейский союз еще 29 марта 2019 года. Однако, после трех провальных голосований по принятию соглашения относительно Brexit, сроки перенесли на 31 октября.



Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал, что соглашение о выходе из ЕС должно быть более жестким, чем то, которое заключила его предшественница Тереза Мэй, потому что парламент его не поддержал. Джонсон настаивает, что если Евросоюз не согласует новое соглашение, то Великобритания вынуждена будет выйти из Европейского Союза без всяких соглашений.