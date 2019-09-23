13:04
23 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Первая ласточка Brexit: старейшая туристическая компания мира обанкротилась

      144 Читати новину українською
      Компания Thomas Cook обанкротилась
      Компания Thomas Cook обанкротилась / news.sky.com

      В Великобритании о банкротстве объявила старейшая туристическая компания мира Thomas Cook. Ее руководство не смогло получить займ для покрытия обязательств. Доходы компании начали стремительно сокращаться из-за неопределенности Brexit.

      Теперь 22 тысячи работников компании – безработные, из них 9 тысяч – подданные королевы, сообщает BBC.

      Читайте также: Требует справедливости – отравленный Новичком британец будет судиться с Россией

      Хотя примерно 150 тысяч британцев пострадали от краха Thomas Cook, компания имеет около 600 000 клиентов за рубежом. Какой будет их судьба – пока неизвестно.

      А вот британских туристов возвращать домой будет государство. План эвакуации, который продлится две недели, получил название "операция Маттерхорн". Он обойдется британским властям примерно в 600 миллионов фунтов стерлингов (примерно 750 миллионов долларов США), пишет CNN.

      Исполнительный директор компании Питер Фанкхаузер назвал крах фирмы "делом глубокого сожаления". Выступая перед BBC News из аэропорта Манчестера, эксперт по путешествиям Саймон Калдер заявил, что Thomas Cook "не был готов к 21 веку".

      Интересно! Thomas Cook основали в 1841 году. В ее состав входила авиакомпания и три тысячи туристических агентств. Возвращение клиентов компании домой станет крупнейшей операцией эвакуации в Великобритании со времен Второй мировой войны.

      Компания считает причастными к своим проблемам ряд факторов. В частности – политические беспорядки в таких местах отдыха как Турция, длительную волну жары прошлого лета и то, что клиенты откладывают бронирование отпуска из-за Brexit.

      Что известно о BrexitBrexit – от английского Britain "Британия" + Exit "выход". 23 июня 2016 года состоялся референдум о членстве Британии в ЕС. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, выразили желание покинуть ЕС, зато 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

      Великобритания должна была покинуть Европейский союз еще 29 марта 2019 года. Однако, после трех провальных голосований по принятию соглашения относительно Brexit, сроки перенесли на 31 октября.

      Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал, что соглашение о выходе из ЕС должно быть более жестким, чем то, которое заключила его предшественница Тереза Мэй, потому что парламент его не поддержал. Джонсон настаивает, что если Евросоюз не согласует новое соглашение, то Великобритания вынуждена будет выйти из Европейского Союза без всяких соглашений.

      blog_ava
      Главные новости 22 сентября: возможна ли прямая война с Россией, детали жуткого ДТП под Одессой
      сегодня
      1958
      Теги: Отдых Великобритания Путешествия Brexit
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Эрдоган и его враги, или Печальное будущее президента Турции
      сегодня , 12:00 Эрдоган и его враги, или Печальное будущее президента Турции
      Борис Немировський 139
      Реставрація від Укрзалізниці: коли українці будуть їздити у нових вагонах
      сегодня , 11:00 Реставрація від Укрзалізниці: коли українці будуть їздити у нових вагонах
      Тетяна Мартинюк 173
      Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      19 сентября , 09:30 Тест-драйв Mitsubishi Outlander: теперь 7-местный
      6
      Газові контракти з Росією: що на кону
      сегодня , 10:01 Газові контракти з Росією: що на кону
      Наталя Ромашова 4355
      Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      сегодня , 08:50 Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      Світові Медіа 2969
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук