Перша ластівка Brexit: найстаріша туристична компанія світу збанкрутувала

У Великій Британії про банкрутство оголосила найстаріша туристична компанія світу Thomas Cook. Її керівництво не змогло отримати позику для покриття зобов'язань. Прибутки компанії почали стрімко скорочуватися через невизначеність Brexit.

Тепер 22 тисячі працівників компанії – безробітні, з них 9 тисяч – піддані королеви, повідомляє BBC.

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Хоча приблизно 150 тисяч британців постраждали від краху Thomas Cook, компанія має близько 600 000 клієнтів за кордоном. Якою буде їхня доля – поки невідомо.

А от британських туристів повертати додому держава. План евакуації, яка триватиме два тижні, отримав назву "операція Маттерхорн". Він обійдеться британській владі приблизно у 600 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 750 мільйонів доларів США), пише CNN.

Виконавчий директор компанії Пітер Фанкхаузер назвав крах фірми "справою глибокого жалю". Виступаючи перед BBC News з аеропорту Манчестера, експерт з подорожей Саймон Калдер заявив, що Thomas Cook "не був готовий до 21 століття".

Цікаво! Thomas Cook заснували у 1841 році. До її складу входила авіакомпанія та три тисячі туристичних агентств. Повернення клієнтів компанії додому стане найбільшою операцією евакуації у Великій Британії з часів Другої світової війни.

Компанія вважає причетними до своїх проблем низку факторів. Зокрема – політичні заворушення в таких місцях відпочинку як Туреччина, тривалу хвилю спеки минулого літа та те, що клієнти відкладають бронювання відпустки через Brexit.

Що відомо про Brexit Brexit – від англійської Britain "Британія" + Exit "вихід". 23 червня 2016 року відбувся референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.



Велика Британія повинна була покинути Європейський союз ще 29 березня 2019 року. Проте, після трьох провальних голосувань щодо прийняття угоди по Brexit, терміни перенесли на 31 жовтня.



Новий прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон пообіцяв, що угода про вихід з ЄС має бути жорсткішою, ніж та, яку уклала його попередниця Тереза Мей, бо парламент її не підтримав. Джонсон наполягає, що якщо Євросоюз не погодить нову угоду, то Велика Британія змушена буде вийти з Європейського Союзу без усіляких угод.