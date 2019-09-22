Вимагає справедливості: отруєний Новачком британець буде судитися з Росією

Британець Чарлі Роулі, якого отруїли нервово-паралітичним речовиною Новачок, планує подати в суд на Росію. Чоловік вимагатиме компенсації у розмірі мільйона фунтів (це приблизно 30 мільйонів гривень).

Отруєння сильно вплинуло на життя Роулі, тому він хоче справедливості. Його слова цитує видання The Mirror.

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Інтереси британця буде захищати адвокат Патрік Магуаір. Саме він захищав жертв терористичних атак на Вестмінстерському мосту в Лондоні в 2017 році.

Чарлі продовжує страждати від серйозних побічних ефектів у результаті попадання отруйної речовини в його організм, але каже, що його найбільше занепокоєння приховування правди про те, що дійсно сталося,

– заявив він.

Магуаір додав, що є ще багато питань без відповіді, однак їх необхідно отримати.

Зазначимо, Чарлі Роулі вимагав зустрічі з Володимиром Путіним, але говорив лише із російським послом у Великобританії Олександром Яковенком. Їхня розмова протривала близько 1,5 години і під час неї Роулі намагався отримати відповідь на одне запитання: "Чому Росія вбила його подругу". Проте конкретної відповіді чоловік так і не отримав, натомість почув лише чергові пропагандистські заяви росіян.

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