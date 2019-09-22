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      Вимагає справедливості: отруєний Новачком британець буде судитися з Росією

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      Отруєний Новачком британець вирішив відсудити в Росії мільйон фунтів
      Отруєний Новачком британець вирішив відсудити в Росії мільйон фунтів / Скріншот із NBC News

      Британець Чарлі Роулі, якого отруїли нервово-паралітичним речовиною Новачок, планує подати в суд на Росію. Чоловік вимагатиме компенсації у розмірі мільйона фунтів (це приблизно 30 мільйонів гривень).

      Отруєння сильно вплинуло на життя Роулі, тому він хоче справедливості. Його слова цитує видання The Mirror.

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      Інтереси британця буде захищати адвокат Патрік Магуаір. Саме він захищав жертв терористичних атак на Вестмінстерському мосту в Лондоні в 2017 році.

      Чарлі продовжує страждати від серйозних побічних ефектів у результаті попадання отруйної речовини в його організм, але каже, що його найбільше занепокоєння приховування правди про те, що дійсно сталося,
      – заявив він.

      Магуаір додав, що є ще багато питань без відповіді, однак їх необхідно отримати.

      Зазначимо, Чарлі Роулі вимагав зустрічі з Володимиром Путіним, але говорив лише із російським послом у Великобританії Олександром Яковенком. Їхня розмова протривала близько 1,5 години і під час неї Роулі намагався отримати відповідь на одне запитання: "Чому Росія вбила його подругу". Проте конкретної відповіді чоловік так і не отримав, натомість почув лише чергові пропагандистські заяви росіян.

      Що відомо про отруєння "Новачком" у Солсбері та Еймсбері?

      • 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити після тривалого лікування.
        Британське слідство з'ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії
      • Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".
      • Для транспортування "Новачка" російські розвідники використали флакон з-під парфумів, однак викинули його не у смітник, а у контейнер для допомоги малозабезпеченим верствам населення.
      • Британець Чарлі Роулі знайшов флакон із отрутою і, думаючи, що це парфуми, подарував його своїй подрузі Дон Стерджесс. Та поприскала речовину на себе. У підсумку обоє зазнали атаки, а Дон за деякий час померла у лікарні.
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      Теги: Великобританія Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Судді Новини політики
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