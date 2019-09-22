Требует справедливости: отравленный Новичком британец будет судиться с Россией

Британец Чарли Роули, которого отравили нервно-паралитическим веществом Новичок планирует подать в суд на Россию. Мужчина будет требовать компенсации в размере миллиона фунтов (это примерно 30 миллионов гривен).

Отравление сильно повлияло на жизнь Роули, поэтому он хочет справедливости. Его слова цитирует издание The Mirror.

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Интересы британца будет представлять адвокат Патрик Магуаир. Именно он защищал жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году.

Чарли продолжает страдать от серьезных побочных эффектов в результате попадания ядовитого вещества в его организм, но говорит, что его наибольшее беспокойство это сокрытие правды о том, что действительно произошло,

– заявил он.

Магуаир добавил, что есть еще много вопросов без ответа, однако их необходимо получить.

Отметим, Чарли Роули требовал встречи с Владимиром Путиным, но говорил только с российским послом в Великобритании Александром Яковенко. Их разговор продлился около 1,5 часа и во время него Роули пытался получить ответ на один вопрос: "Почему Россия убила его подругу". Однако конкретного ответа мужчина так и не получил, зато услышал только очередные пропагандистские заявления россиян.

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