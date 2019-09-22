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      Требует справедливости: отравленный Новичком британец будет судиться с Россией

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      Отравленный Новичком британец решил отсудить у России миллион фунтов
      Отравленный Новичком британец решил отсудить у России миллион фунтов / Скриншот из NBC News

      Британец Чарли Роули, которого отравили нервно-паралитическим веществом Новичок планирует подать в суд на Россию. Мужчина будет требовать компенсации в размере миллиона фунтов (это примерно 30 миллионов гривен).

      Отравление сильно повлияло на жизнь Роули, поэтому он хочет справедливости. Его слова цитирует издание The Mirror.

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      Интересы британца будет представлять адвокат Патрик Магуаир. Именно он защищал жертв террористических атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году.

      Чарли продолжает страдать от серьезных побочных эффектов в результате попадания ядовитого вещества в его организм, но говорит, что его наибольшее беспокойство это сокрытие правды о том, что действительно произошло,
      заявил он.

      Магуаир добавил, что есть еще много вопросов без ответа, однако их необходимо получить.

      Отметим, Чарли Роули требовал встречи с Владимиром Путиным, но говорил только с российским послом в Великобритании Александром Яковенко. Их разговор продлился около 1,5 часа и во время него Роули пытался получить ответ на один вопрос: "Почему Россия убила его подругу". Однако конкретного ответа мужчина так и не получил, зато услышал только очередные пропагандистские заявления россиян.

      Что известно об отравлении "Новичком" в Солсбери и Эймсбери?

      • 4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить после длительного лечения.
      • Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела – "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова".
      • Для транспортировки "Новичка" русские разведчики использовали флакон из-под духов, однако выбросили его не в урну, а в контейнер для помощи малообеспеченным слоям населения.
      • Британец Чарли Роули нашел флакон с ядом и, думая, что это духи, подарил его своей подруге Дон Стерджесс. Та распылила вещество на себя. В итоге оба подверглись атаке, а Дон через некоторое время умерла в больнице.
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      Теги: Новости политики Судьи Отравление Сергея Скрипаля Новости России Великобритания
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