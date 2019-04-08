В Кремле цинично отреагировали на желание жертвы "Новичка" Роули встретиться с Путиным

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков цинично отреагировал на желание британца Чарли Роули встретиться с российским лидером Путиным и обсудить смертельный инцидент, который в июле прошлого года случился в городке Эймсбери.

Тогда, ровно через 4 месяца после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, что располагается близ Эймсбери, Чарли вместе со своей подругой Дон Стерджесс отравились тем же "Новичком". К сожалению, женщина выжить не смогла, а вот Роули удалось спасти. Он уже успел встретиться с российским послом в Великобритании Александром Яковенко.

Читайте также: Путин решил, что делать с письмом сына британской жертвы "Новичка"

Их беседа продлилась около 1,5 часа и во время нее Роули пытался получить ответ на один вопрос: "Почему Россия убила его подругу". Однако конкретного ответа мужчина так и не получил, зато услышал лишь очередные пропагандистские заявления россиян. У Яковенко Роули спросил, сможет ли он встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

И вот появилась реакция Кремля.

Нужно четко понимать, что посол Александр Яковенко является представителем президента в Великобритании, и фактически это и был опосредованный диалог с президентом,

– цинично заявил Дмитрий Песков во время встречи с журналистами, передают росСМИ.

В то же время, он отметил, что просьбу британца о встрече с Путиным все же рассмотрят.

"Сначала нам нужно будет получить информацию от посла Яковенко", – сказал Песков.

Что известно об отравлении "Новичком" в Эймсбери?В марте 2018 года работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига) в британском городе Солсбери отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Для транспортировки "Новичка" российские разведчики использовали флакон из-под духов, однако выбросили его не в корзину, а в контейнер для помощи малообеспеченным слоям населения.



Следовательно, британец Чарли Роули нашел флакон с ядом и, думая, что это духи, подарил его своей подруге Дон Стерджесс. Она попрыскала вещество на себя. В итоге оба отравились, а Дон через некоторое время умерла в больнице.