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      В Кремле цинично отреагировали на желание жертвы "Новичка" Роули встретиться с Путиным

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      Отравленный "Новичком" британец Чарли Роули
      Отравленный "Новичком" британец Чарли Роули / Фото из открытых источников

      Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков цинично отреагировал на желание британца Чарли Роули встретиться с российским лидером Путиным и обсудить смертельный инцидент, который в июле прошлого года случился в городке Эймсбери.

      Тогда, ровно через 4 месяца после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, что располагается близ Эймсбери, Чарли вместе со своей подругой Дон Стерджесс отравились тем же "Новичком". К сожалению, женщина выжить не смогла, а вот Роули удалось спасти. Он уже успел встретиться с российским послом в Великобритании Александром Яковенко.

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      Их беседа продлилась около 1,5 часа и во время нее Роули пытался получить ответ на один вопрос: "Почему Россия убила его подругу". Однако конкретного ответа мужчина так и не получил, зато услышал лишь очередные пропагандистские заявления россиян. У Яковенко Роули спросил, сможет ли он встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

      И вот появилась реакция Кремля.

      Нужно четко понимать, что посол Александр Яковенко является представителем президента в Великобритании, и фактически это и был опосредованный диалог с президентом,
      – цинично заявил Дмитрий Песков во время встречи с журналистами, передают росСМИ.

      В то же время, он отметил, что просьбу британца о встрече с Путиным все же рассмотрят.

      "Сначала нам нужно будет получить информацию от посла Яковенко", – сказал Песков.

      Что известно об отравлении "Новичком" в Эймсбери?В марте 2018 года работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига) в британском городе Солсбери отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Для транспортировки "Новичка" российские разведчики использовали флакон из-под духов, однако выбросили его не в корзину, а в контейнер для помощи малообеспеченным слоям населения.

      Следовательно, британец Чарли Роули нашел флакон с ядом и, думая, что это духи, подарил его своей подруге Дон Стерджесс. Она попрыскала вещество на себя. В итоге оба отравились, а Дон через некоторое время умерла в больнице.

      ОТРАВЛЕНИЕ "НОВИЧКОМ" В ЭЙМСБЕРИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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      Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
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