Путин решил, что делать с письмом сына британской жертвы "Новичка"

Президент России Владимир Путин все же не собирается отвечать на письмо сына британки, погибшей от отравления "Новичком" в городе Эймсбери.

О нежелании Путина отвечать лично сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс".

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24 канал писал, что Эван Хоуп направил письмо российскому президенту Владимиру Путину – "обратился к нему, как к человеку". Он требует справедливости, ведь мать Эвана умерла от яда "Новичок".

Представитель Путина считает, что личный ответ от главы Кремля – ​​"это совсем не обязательно".

Дело в том, что посол России назначается указом президента России. Собственно, он и является чрезвычайным и полномочным послом, и имеет все полномочия говорить от имени РФ,

– сказал Песков.

Кроме того, Российское посольство в Лондоне предложило Хоупу получить ответы на все вопросы относительно смерти его матери. Его приглашают непосредственно в здание диппредставительства.

Что известно об отравлении "Новичком" в Британии?​

4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить после длительного лечения.



30 июня 2018 года в городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, без сознания нашли 44-летнюю Дон Стерджесс и 45-летнего Чарли Роули. 9 июля женщина умерла в больнице, мужчина 10 июля пришел в себя. Отравились они, как и Скрипали, нервно-паралитическим веществом "Новичок".



В обоих инцидентах Великобритания считает виновной Россию. Правоохранители выяснили, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Петров (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслан Боширов (настоящее имя – Анатолий Чепига). Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела – "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова".