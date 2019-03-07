Посольство России в Великобритании опубликовало письмо сына погибшей в Эймсбери женщины Путину

Посольство России опубликовало фотографию письма, которое Эван Хоуп, сын умершей от отравления нервно-паралитическим веществом в британском городе Эймсбери Доны Стерджерс, написал президенту России Владимиру Путину.

В письме Эван Хоуп просит Путина разрешить полиции Великобритании допросить причастных к отравлению его матери двух россиян.

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24 канал сообщал о письме Путину направлено 20-рчним Эваном Хоупом. В начале марта Хоуп рассказал о нем газете Sunday Mirror.

Российское посольство в Лондоне предложило Хоупу получить ответы

на все вопросы по смерти его матери. Приглашают его непосредственно в здание диппредставительства.

The Embassy received a copy of Ewan Hope’s letter to President Putin. @Amb_Yakovenko sent him a copy of the report “Salisbury: Unanswered Questions” and invited to speak in person, ready to answer any questions. https://t.co/pPHgfaNLjl pic.twitter.com/jFLW15RDkf — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 6 березня 2019 р.

К слову, в Московском государственном университете пока заявили о намерении провести первые так называемые "Солсберийского чтения", где будут обсуждать, как западные спецслужбы якобы оказывали информационно-психологическое воздействие на Россию. На чтение, хотят пригласить и главных героев истории – самых Александра Петрова (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслана Боширова (настоящее имя – Анатолий Чепига).

Что известно об отравлении "Новичком" в Британии?4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить после длительного лечения.



30 июня 2018 года в городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, без сознания нашли 44-летнюю Дон Стерджесс и 45-летнего Чарли Роули. 9 июля женщина умерла в больнице, мужчина 10 июля пришел в себя. Отравились они тоже нервно-паралитическим веществом "Новичок".



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова".