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      Посольство России в Великобритании опубликовало письмо сына погибшей в Эймсбери женщины Путину

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      Опубликовано письмо Путину от сына погибшей британки
      Опубликовано письмо Путину от сына погибшей британки / RussianEmbassy

      Посольство России опубликовало фотографию письма, которое Эван Хоуп, сын умершей от отравления нервно-паралитическим веществом в британском городе Эймсбери Доны Стерджерс, написал президенту России Владимиру Путину.

      В письме Эван Хоуп просит Путина разрешить полиции Великобритании допросить причастных к отравлению его матери двух россиян.

      Читайте также: Отравление Скрипалей: появились новые угрозы от России

      24 канал сообщал о письме Путину направлено 20-рчним Эваном Хоупом. В начале марта Хоуп рассказал о нем газете Sunday Mirror.

      Российское посольство в Лондоне предложило Хоупу получить ответы
      на все вопросы по смерти его матери. Приглашают его непосредственно в здание диппредставительства.

      К слову, в Московском государственном университете пока заявили о намерении провести первые так называемые "Солсберийского чтения", где будут обсуждать, как западные спецслужбы якобы оказывали информационно-психологическое воздействие на Россию. На чтение, хотят пригласить и главных героев истории – самых Александра Петрова (настоящее имя – Александр Мишкин) и Руслана Боширова (настоящее имя – Анатолий Чепига).

      Что известно об отравлении "Новичком" в Британии?4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить после длительного лечения.

      30 июня 2018 года в городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, без сознания нашли 44-летнюю Дон Стерджесс и 45-летнего Чарли Роули. 9 июля женщина умерла в больнице, мужчина 10 июля пришел в себя. Отравились они тоже нервно-паралитическим веществом "Новичок".

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова".

      blog_ava
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      Теги: Великобритания Новости России Владимир Путин Отравление Сергея Скрипаля
      Источник: 24 Канал
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