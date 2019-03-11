14:49
11 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ НЕГОДА В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як в РФ святкують відкриття смітників. Щасливі росіяни – п'яні росіяни
      Вєсті Кремля
      19:18, 9 березня
      Вєсті. UA. Жир: Труханов краде сирники Тимошенко. Скелет у шафі Ляшка
      Вєсті.UA
      20:13, 9 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ НЕГОДА В УКРАЇНІ

      Путін вирішив, що робити із листом сина британської жертви "Новачка"

      1125 Читать новость на русском
      Путін не відповідатиме на лист сина британської жертви "Новачка" з Еймсбері
      Путін не відповідатиме на лист сина британської жертви "Новачка" з Еймсбері / Фото з відкритих джерел

      Президент Росії Володимир Путін таки не збирається відповідати на лист сина британки, яка загинула від отруєння "Новачком" у місті Еймсбері.

      Про небажання Путіна відповідати особисто повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков, пише "Интерфакс".

      Читайте також: Посольство Росії у Великобританії опублікувало лист сина загиблої в Еймсбері жінки Путіну

      24 канал писав, що Еван Хоуп надіслав листа російському президенту Володимиру Путіну – "звернувся до нього, як до людини". Він вимагає справедливості, адже мати Евана померла від отрути "Новачка".

      Представник Путіна вважає, що особиста відповідь від очільника Кремля – "це зовсім не обов’язково".

      Справа в тому, що посол Росії призначається указом президента Росії. Власне, він і є надзвичайним і повноважним послом, і має всі повноваження говорити від імені РФ,
      – сказав Пєсков.

      Окрім того, Російське посольство в Лондоні запропонувало Хоупу отримати відповіді на всі запитання щодо смерті його матері. Його запрошують безпосередньо в будівлю диппредставництва.

      Що відомо про отруєння "Новачком" у Британії?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити після тривалого лікування.

      30 червня 2018 року в місті Еймсбері, недалеко від Солсбері, без свідомості знайшли 44-річну Дон Стерджесс і 45-річного Чарлі Роулі. 9 липня жінка померла в лікарні, чоловік 10 липня прийшов до тями. Отруїлися вони, як і Скрипалі, нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

      У обох інцидентах Британія вважає винною Росію. Правоохоронці з'ясували, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга). Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".

      blog_ava
      Кит проковтнув дайвера, але одразу ж виплюнув його назад в океан: фото
      сьогодні
      11741
      Теги: Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Війська Росії на Донбасі: оприлюднено нові докази
      сьогодні , 14:23 Війська Росії на Донбасі: оприлюднено нові докази
      Дмитро Снєгирьов 453
      Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
      сьогодні , 14:00 Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
      Уляна Корицька 279
      Кандидати в президенти: хто має російські "гачки" в біографії
      сьогодні , 12:00 Кандидати в президенти: хто має російські "гачки" в біографії
      Наталя Ромашова 2014
      Из разряда фантастики: что важно знать о выплате вкладов советского "Сбербанка"
      сьогодні , 11:30 Из разряда фантастики: что важно знать о выплате вкладов советского "Сбербанка"
      Сергій Фурса 1039
      Головні новини 10 березня: історична перемога Підручного та авіакатастрофа в Ефіопії
      сьогодні , 08:02 Головні новини 10 березня: історична перемога Підручного та авіакатастрофа в Ефіопії
      3544
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук