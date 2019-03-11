Путін вирішив, що робити із листом сина британської жертви "Новачка"

Президент Росії Володимир Путін таки не збирається відповідати на лист сина британки, яка загинула від отруєння "Новачком" у місті Еймсбері.

Про небажання Путіна відповідати особисто повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков, пише "Интерфакс".

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24 канал писав, що Еван Хоуп надіслав листа російському президенту Володимиру Путіну – "звернувся до нього, як до людини". Він вимагає справедливості, адже мати Евана померла від отрути "Новачка".

Представник Путіна вважає, що особиста відповідь від очільника Кремля – "це зовсім не обов’язково".

Справа в тому, що посол Росії призначається указом президента Росії. Власне, він і є надзвичайним і повноважним послом, і має всі повноваження говорити від імені РФ,

– сказав Пєсков.

Окрім того, Російське посольство в Лондоні запропонувало Хоупу отримати відповіді на всі запитання щодо смерті його матері. Його запрошують безпосередньо в будівлю диппредставництва.

Що відомо про отруєння "Новачком" у Британії?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити після тривалого лікування.



30 червня 2018 року в місті Еймсбері, недалеко від Солсбері, без свідомості знайшли 44-річну Дон Стерджесс і 45-річного Чарлі Роулі. 9 липня жінка померла в лікарні, чоловік 10 липня прийшов до тями. Отруїлися вони, як і Скрипалі, нервово-паралітичною речовиною "Новачок".



У обох інцидентах Британія вважає винною Росію. Правоохоронці з'ясували, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім’я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім’я – Анатолій Чепіга). Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".