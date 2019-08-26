Новые санкции против Москвы начали действовать: что теперь ждет Россию

Второй пакет санкций, который США ввели против России из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, вступил в силу.

Новые ограничения допускают, что США могут препятствовать в предоставлении любых займов, финансовой или технической помощи от международных институтов (МВФ или Всемирного банка) для России. Документ обнародовала официальный представитель Госдепа Морган Ортагус на своей странице в Twitter.

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Кроме того, банкам США запрещается предоставлять любые займы или кредиты России. В Госдепе отметили, что все эти ограничения будут действовать как минимум 12 месяцев.



Фото с Твиттер-страницы Морган Ортагус

Ограничения также касаются лицензирования экспорта товаров и технологий, которое контролирует министерство торговли США в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия.

Отметим, Президент США Дональд Трамп уже подписал соответствующий указ. Перед этим лидеры комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам призвали Трампа ввести второй пакет ограничений.

Внимание! Первый пакет американских санкций из-за отравления Скрипаля начал действовать 27 августа 2018 года. Среди ограничительных мер – запрет продажи России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения.

Что известно об отравлении Скрипалей в Солсбери?

4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить после длительного лечения.



Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела – "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова".





Чепига и Мишкин​