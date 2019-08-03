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      Нові санкції проти Москви через Скрипалів: що тепер чекає на Росію

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      У Держдепі розповіли, в чому суть нових санкцій проти Росії
      У Держдепі розповіли, в чому суть нових санкцій проти Росії / NBC News

      Другий пакет санкцій, який США запровадили проти Росії у зв’язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері, набуде чинності через 15 днів.

      Нові обмеження допускають, що США можуть перешкоджати у наданні будь-яких позик, фінансової або технічної допомоги від міжнародних інститутів (МВФ або Світового банку) для Росії. Документ оприлюднила офіційна представниця Держдепу Морган Ортагус на своїй сторінці у Twitter.

      Варто знати: Зрив санкцій США через "Північний потік-2": ЗМІ визначили, хто захищає Росію

      Окрім того, банкам США забороняється надавати будь-які позики або кредити Росії. У Держдепі зазначили, що усі ці обмеження будуть діяти щонайменше 12 місяців.


      Фото з Твіттер-сторінки Морган Ортагус

      Зазначимо, Президент США Дональд Трамп уже підписав відповідний указПеред цим лідери комітету Палати представників Конгресу США по закордонних справах закликали Трампа запровадити другий пакет обмежень.

      Перший пакет американських санкцій через отруєння Скрипаля почав діяти 27 серпня 2018 року. Серед обмежувальних заходів – заборона продажу Росії зброї, а також товарів і технологій подвійного призначення.

      Що відомо про отруєння Скрипалів у Солсбері?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити після тривалого лікування.

      Британське слідство з'ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".

      Чепіга і Мішкін
      Чепіга і Мішкін

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Санкції Отруєння Сергія Скрипаля Новини США Новини Росії
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