Зрив санкцій США через "Північний потік-2": ЗМІ визначили, хто захищає Росію

Американський сенатор від штату Кентуккі Ренд Пол активно перешкоджає прийняттю законопроекту, що передбачає введення санкцій проти магістрального газопроводу з Росії до Німеччини через Балтійське море "Північний потік-2".

Він спокійно працював проти санкцій щодо проекту "Північний потік-2", який різко збільшить поставки російського газу до Німеччини, про це пише американське видання The Daily Beast із посиланням на своїй джерела у верхній палаті законодавчого органу США.

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Експерти наголошують, що це значно розширить вплив Росії у Західній Європі і завдасть шкоди Україні.

У захисників великого російського проекту будівництва газопроводу є могутній тихий союзник у Конгресі: сенатор Ренд Пол, республіканець із Кентуккі і близький друг президента Дональда Трампа,

– пише видання.

Джерела видання зазначають, що Ренд Пол відклав розгляд документа в комітеті із закордонних справ Сенату і відправив сенаторам листа. У ньому вказав на слабкі місця законопроекту. Зокрема, Полу не сподобався той факт, що в документі не перелічені організації, які повинні опинитися під санкціями.

"Це означає, що в кінцевому рахунку ми будемо голосувати наосліп", – наголосив він у листі.

Сенатор стверджує, що в теперішній редакції законопроект передбачає введення санкцій проти компаній із країн-союзників по НАТО і нейтральних країн. Під них потрапляють усі компанії, які продають або здають в оренду морські судна для будівництва "Північного потоку-2" і допомагають фінансово.

Так, обмежувальні заходи можуть ввести проти підприємств з Італії, Швейцарії, Австрії, Німеччини, Нідерландів, Франції, Фінляндії та Швеції.

Я рішуче закликаю вас виступити проти цього законопроекту,

– наголосив Пол у своєму листі.

Зазначимо, перед цим у Конгресі США погодили закон про введення санкцій проти компаній, пов'язаних з будівництвом російського газопроводу "Північний потік-2". Законопроект про санкції на постачання технологій та обладнання для російських трубопровідних проектів одноголосно підтримав Комітет у закордонних справах Палати представників парламенту США.

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Чому "Північний потік-2" небезпечний для України?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Починається цей газопровід у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією. Закінчується він у німецькому Ґрейсфальді. Проти будівництва газопроводу вже висловилися Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.



Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".