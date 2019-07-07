В ОБСЄ ухвалили резолюцію проти "Північого потоку-2" і "Турецького потоку"

В ОБСЄ ухвалили резолюцію проти двох небезпечних для України російських газопроводів. У ній "Північний потік-2" і "Турецький потік" назвали потенційними важелями тиску.

Резолюцію щодо енергетичної безпеки в Європі прийняв комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки і співробітництва в Європі, а їхнє засідання транслювалось на Youtube.

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Відповідну поправку запропонувала американська делегація. Зокрема, конгресмен із США Лі Зелдин заявив, що "Турецький потік" та "Північний потік-2" підвищить можливості впливу Росії на інші країни, а це може привести до негативних наслідків.

Ми думаємо, що демократичні інститути не можуть бути заручниками енергопостачань, пов'язаних з "Північним потоком-2" і "Турецьким потоком,

– заявив він.

Так, у документі обидва російські проекти визнали потенційним засобом економічного і політичного примусу на держави, що залежать від газових поставок.

Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ також схвалив резолюцію щодо мілітаризації тимчасово окупованого Росією Криму, а також Чорного й Азовського морів. Перед цим російська делегація намагалася прибрати з тексту резолюції згадку про невиконання нею мінських угод, а також пункт про засудження окупації Росією частини Донбасу та Криму.

Що таке "Турецький потік"?

Газопровід замінив інший проект – "Південний потік", потужністю 63 мільярда кубометрів газу на рік. Росія відмовилась від останнього у 2014 році, бо з проекту вийшла Болгарія. Збитки "Газпрому" тоді склали кілька сотень мільйонів євро.



Через першу нитку "Турецького потоку" постачатимуть газ до Туреччини, через другу – до країн Південної та Південно-Східної Європи. З маршрутом ще не визначились, але наразі розглядають два варіанти: або через Болгарію до Сербії та Угорщини, або через Грецію до Південної Італії. Раніше, від проекту "Турецький потік" відмовився Євросоюз.

Чому "Північний потік-2" небезпечний для України?Це – друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Послуги транзиту російського газу до ЄС щороку приносять Україні по 3 мільярди доларів.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Починається цей газопровід у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією. Закінчується він у німецькому Ґрейсфальді. Проти будівництва газопроводу вже висловилися Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.



Тим часом Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2".