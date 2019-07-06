ОБСЄ схвалила резолюцію щодо Криму, попри шалений опір росіян

Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі схвалив резолюцію щодо мілітаризації тимчасово окупованого Росією Криму, а також Чорного й Азовського морів.

Резолюцію підтримали 54 члени комітету, проти було 6 і ще 6 утрималися. Про це повідомив член постійної делегації України у ПА ОБСЄ Рефат Чубаров.

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Перед цим російська делегація намагалася прибрати з тексту резолюції згадку про невиконання нею мінських угод, а також пункт про засудження окупації Росією частини Донбасу та Криму.

Поправка, яку проштовхували росіяни, мала б виключити з тексту резолюції слова про деокупацію Кримського півострова. Комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ відхилив спроби російської делегації змінити текст проекту документу.

Про що мовиться у резолюції ОБСЄ?

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