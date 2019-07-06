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      ОБСЄ схвалила резолюцію щодо Криму, попри шалений опір росіян

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      ОБСЄ проголосувала за резолюцію щодо дій Росії у Криму та на Донбасі
      ОБСЄ проголосувала за резолюцію щодо дій Росії у Криму та на Донбасі / Ілюстративне фото (Shutterstock)

      Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі схвалив резолюцію щодо мілітаризації тимчасово окупованого Росією Криму, а також Чорного й Азовського морів.

      Резолюцію підтримали 54 члени комітету, проти було 6 і ще 6 утрималися. Про це повідомив член постійної делегації України у ПА ОБСЄ Рефат Чубаров.

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      Перед цим російська делегація намагалася прибрати з тексту резолюції згадку про невиконання нею мінських угод, а також пункт про засудження окупації Росією частини Донбасу та Криму. 

      Поправка, яку проштовхували росіяни, мала б виключити з тексту резолюції слова про деокупацію Кримського півострова. Комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ відхилив спроби російської делегації змінити текст проекту документу.

      Про що мовиться у резолюції ОБСЄ?

      Документ закликає:

      • припинити бойові дії на Донбасі,
      • здійснити повне відведення великокаліберного озброєння,
      • припинити застосування протипіхотних мін,
      • забезпечити деокупацію Криму і Севастополя,
      • вивести Збройні сили Росії з української території,
      • врегулювати конфлікт на ґрунті повного виконання мінських домовленостей.
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Війна на Донбасі Україна – Росія Рефат Чубаров Новини Росії Мінські домовленості ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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