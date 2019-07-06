17:09
6 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чим Путін Папу дивував. Як Гітлер піднімає демографію Росії
      Вєсті Кремля
      20:34, 5 липня
      Вєсті.UA: Географічний провтик Зеленського. Як Поплавський і Винник пройдуть у Раду
      Вєсті.UA
      19:54, 5 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      В ОБСЄ відхилили поправку Росії в резолюцію щодо Донбасу та Криму

      7753 Читать новость на русском
      В ОБСЄ відхилили поправку Росії в резолюцію щодо Донбасу та Криму
      В ОБСЄ відхилили поправку Росії в резолюцію щодо Донбасу та Криму / Кадр з відео

      Російська делегація намагалася прибрати згадку про невиконання нею мінських угод і засудження окупації Донбасу та Криму з резолюції політичного комітету Парламентської асамблеї ОБСЄ. Пропонована Росією поправка повинна була б виключити з тексту резолюції щодо Східної України та Криму слова про деокупацію Кримського півострова. Проте Комітет ПА ОБСЄ відхилив поправку російської делегації.

      На засіданні комітету ПА ОБСЄ повідомили, що резолюція закликає:

      Читайте також: Україна не повинна назавжди покидати ПАРЄ, бо Росія робитиме там усе, що хоче, – Клімкін

      • припинити бойові дії на Донбасі,
      • провести повне відведення великокаліберного озброєння,
      • припинити застосування протипіхотних мін,
      • забезпечити деокупацію Криму і Севастополя,
      • вивести Збройні сили Росії з української території та врегулювати конфлікт на основі повного виконання мінських домовленостей.

      Саме ці слова і вимагала виключити з тексту делегація Росії. Глава російської делегації Петро Толстий, таке формулювання вказує на "вкрай сумнівні і суперечливі твердження".

      Дивіться відео з засідання Комітету з політичних питань та безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ:

      "Щойно Росія намагалася прибрати згадку про невиконання нею мінських угод та засудження окупації української території з резолюції політичного комітету ПА ОБСЄ. Підсумок: російська делегація вчергове опинилася в ізоляції. Її пропозиція була підтримана тільки одним депутатом із Казахстану. За – 7. Проти – 62", – повідомив у Facebook нардеп з франції "Народного фронту" Сергій Висоцький.

      blog_ava
      Зарплата секретаря РНБО Данилюка: стала відома сума
      сьогодні
      5191
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Анексія Криму Народний фронт ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Гендерний баланс у мові: як змінювались назви професій в Україні
      сьогодні , 16:01 Гендерний баланс у мові: як змінювались назви професій в Україні
      Блог Медіа 521
      Палкі поцілунки та обійми світових лідерів та українських політиків: епічні фото вас здивують
      сьогодні , 14:31 Палкі поцілунки та обійми світових лідерів та українських політиків: епічні фото вас здивують
      Анастасія Зазуляк 2313
      Чи переповнять українці незабаром Німеччину? – Neue Zürcher Zeitung
      сьогодні , 12:01 Чи переповнять українці незабаром Німеччину? – Neue Zürcher Zeitung
      Світові Медіа 1169
      Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
      сьогодні , 10:10 Наркотики, коханки і хронічний біль: історія художниці-бунтарки з ампутованою ногою
      Наталія Печерська 945
      Россия зря радуется возвращению в ПАСЕ
      сьогодні , 08:25 Россия зря радуется возвращению в ПАСЕ
      Сергій Климовський 8213
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук