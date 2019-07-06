В ОБСЄ відхилили поправку Росії в резолюцію щодо Донбасу та Криму

Російська делегація намагалася прибрати згадку про невиконання нею мінських угод і засудження окупації Донбасу та Криму з резолюції політичного комітету Парламентської асамблеї ОБСЄ. Пропонована Росією поправка повинна була б виключити з тексту резолюції щодо Східної України та Криму слова про деокупацію Кримського півострова. Проте Комітет ПА ОБСЄ відхилив поправку російської делегації.

На засіданні комітету ПА ОБСЄ повідомили, що резолюція закликає:

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припинити бойові дії на Донбасі,

провести повне відведення великокаліберного озброєння,

припинити застосування протипіхотних мін,

забезпечити деокупацію Криму і Севастополя,

вивести Збройні сили Росії з української території та врегулювати конфлікт на основі повного виконання мінських домовленостей.

Саме ці слова і вимагала виключити з тексту делегація Росії. Глава російської делегації Петро Толстий, таке формулювання вказує на "вкрай сумнівні і суперечливі твердження".

Дивіться відео з засідання Комітету з політичних питань та безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ:

"Щойно Росія намагалася прибрати згадку про невиконання нею мінських угод та засудження окупації української території з резолюції політичного комітету ПА ОБСЄ. Підсумок: російська делегація вчергове опинилася в ізоляції. Її пропозиція була підтримана тільки одним депутатом із Казахстану. За – 7. Проти – 62", – повідомив у Facebook нардеп з франції "Народного фронту" Сергій Висоцький.