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      Первая мировая война когда-то и сейчас: фотосравнение

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      Первая мировая война когда-то и сейчас: фотосравнение
      Первая мировая война когда-то и сейчас: фотосравнение / 24 канал

      Фотограф Лоран Ребурс недавно посетил территории бывшего Западного фронта и сфотографировал места, сравнивая их с теми фотографиями 1928 года, которые он видел. Ниже приведены фотографии настоящего от Национального музея и бывшие фото мемориала Первой мировой войны.

      Свыше 8,5 миллионов военнослужащих погибли во время Первой мировой войны, которая закончилась ровно 100 лет назад перемирием, подписанным 11 ноября 1918 года.

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      Когда-то: американские войска маршируют в Париже во время парада Четвертого июля в 1918 году: то же место в 2018 году.


      Когда-то: улица во Франции в сентябре 1918 года за два месяца до подписания перемирия. Сейчас: эта же улица в марте 2018 года.


      Когда-то: раненые военные лечились в старой церкви в Невиль-ан-Аргон, Франция, в сентябре 1918 года. Сейчас: вид внутри той же церкви в 2018 году.


      Когда-то: генерал армии США Джон Першин обратился к офицерам первого дивизиона во Франции, прежде чем они поехали на фронт в апреле 1918 года. Сейчас: то же имение в апреле 2018 года.


      Когда-то: американский солдат, слева, охраняет немецких узников, пока они вытягивают воду из колодца 9 ноября 1918 года, за два дня до подписания перемирия. Сейчас: те же улицы в Пъерефиитте-сюр-Айре, коммуне в восточной Франции.


      Когда-то: первые американские грузовики входят в Беклеру, Франция, 4 ноября 1918. Сейчас: там перед церковью стоит памятник Первой мировой войне.

      Первая мировая война28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Через два дня Германия объявила войну России, а второго августа немецкие войска осуществили вторжение в Люксембург.

      Война длилась более четырех лет и завершилась 28 ноября 1918 года, когда немецкий Цисарь Вильгельм Второй отрекся от престола. Победу праздновали войска Антанты. За время боевых действий погибло около десяти миллионов человек. Именно во время этой войны впервые было использовано химическое оружие и военная авиация.

      Теги: Фотосравнение война История
      Источник: 24 канал
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