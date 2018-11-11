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      Перша світова війна: як виглядали міста колись і зараз – фотопорівняння

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      Перша світова війна колись і зараз: фотопорівняння
      Перша світова війна колись і зараз: фотопорівняння / 24 канал

      Фотограф Лоран Ребурс нещодавно відвідав території колишнього Західного фронту та сфотографував місця, порівнюючи їх з тими фотографіями 1928 року, що він бачив. Нижче наведені фотографії сьогодення від Національного музею та колишні фото меморіалу Першої світової війни.

      Понад 8,5 мільйонів військовослужбовців загинули під час Першої світової війни, яка закінчилася рівно 100 років перемир'ям, підписаним 11 листопада 1918 року.

      Читайте також: Перша світова: забута війна української історії

      Колись: американські війська маршують в Парижі під час параду Четвертого липня в 1918 році: те ж місце в 2018 році. 


      Колись: вулиця у Франції у вересні 1918 року за два місяці до підписання перемир'я. Тепер: ця ж вулиця у березні 2018 року.


      Колись: поранені військові лікувалися у старій церкві в Невіль-ан-Аргон, Франція, у вересні 1918 року. Тепер: вигляд всередині тієї ж церкви в 2018 році.


      Колись: генерал армії США Джон Першин звернувся до офіцерів першого дивізіону у Франції, перш ніж вони поїхали на фронт у квітні 1918 року. Тепер: той же маєток у квітні 2018 року. 


      Колись: американський солдат, ліворуч, охороняє німецьких в'язнів, поки вони витягують воду з колодязя 9 листопада 1918 року, за два дні до підписання перемир'я. Тепер: ті самі вулиці в П'єрефітте-сюр-Айре, комуні у східній Франції.


      Колись: перші американські вантажівки входять до Беклеру, Франція, 4 листопада 1918 р.  Тепер: нині там перед церквою стоїть пам'ятник Першій світовій війні.

      Перша світова війна28 липня Австро-Угорщина оголосила війну Сербії. Через два дні Німеччина оголосила війну Росії, а другого серпня німецькі війська здійснили вторгнення в Люксембург.
      Війна тривала більше чотирьох років і завершилась 28 листопада 1918 року, коли німецький цісар Вільгельм другий зрікся престолу. Перемогу святкували війська Антанти. За час бойових дій загинуло близько десяти мільйонів людей. Саме під час цієї війни вперше було використано хімічну зброю та військову авіацію.

      Теги: Історія війна Фотопорівняння
      Джерело: 24 канал
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