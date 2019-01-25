Первая на Кировоградщине: Московский патриархат покинула еще одна община
Религиозная община села Перегоновке в Кировоградской области стала первой в регионе, которая решила покинуть Московский патриархат и присоединиться к новообразованной Православной церкви Украины.
Решение о присоединении к ПЦУ верующие села принимали на общем собрании, рассказал сельский председатель Перегоновки Владимир Козак в комментарии "Центральноукраинскому бюро новостей".
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Сборы закончились. Большинством голосов проголосовали за переход,
– заявил он.
Сельский председатель отметил, что лишь трое членов общины высказались против перехода к ПЦУ и остаться под юрисдикцией УПЦ МП.
К новообразованной Православной церкви Украины перешли уже более сотни приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего на Винничине, где уже 25 приходов объявило о выходе из УПЦ МП.
В сети размещена онлайн-карта, на которой обозначены общины, перешедшие под юрисдикцию Православной церкви Украины.
Как происходит процесс перехода приходов к ПЦУ