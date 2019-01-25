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      Первая на Кировоградщине: Московский патриархат покинула еще одна община

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      На Кировоградщине первая община перешла к ПЦУ
      На Кировоградщине первая община перешла к ПЦУ / Фото из открытых источников

      Религиозная община села Перегоновке в Кировоградской области стала первой в регионе, которая решила покинуть Московский патриархат и присоединиться к новообразованной Православной церкви Украины.

      Решение о присоединении к ПЦУ верующие села принимали на общем собрании, рассказал сельский председатель Перегоновки Владимир Козак в комментарии "Центральноукраинскому бюро новостей".

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      Сборы закончились. Большинством голосов проголосовали за переход,
      – заявил он.

      Сельский председатель отметил, что лишь трое членов общины высказались против перехода к ПЦУ и остаться под юрисдикцией УПЦ МП.

      К новообразованной Православной церкви Украины перешли уже более сотни приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего на Винничине, где уже 25 приходов объявило о выходе из УПЦ МП.

      В сети размещена онлайн-карта, на которой обозначены общины, перешедшие под юрисдикцию Православной церкви Украины.

      Как происходит процесс перехода приходов к ПЦУ

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Кропивницкого УПЦ МП Религия Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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