Первая ночь в Новых Санжарах: что говорят эвакуированные

Украинцы, прибывшие накануне из китайского Уханя, уже провели первую ночь в санатории в Новых Санжарах на Полтавщине. Здесь они должны находиться в резервации в течение 14 дней.

Как сообщает ТСН, эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев заселили в комнаты по двое. Всего здесь разместили 45 украинцев и 27 иностранцев, а также экипаж самолета, на котором они прибыли из Китая.

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Выходить из комнат они могут только на этаж и только в масках. Пищу эвакуированным приносят бортпроводники, которые с ними летели.

Кроме того, с эвакуированными контактируют только те врачи, которые были с ними на судне.

Журналисты сообщают, многие из тех, кто находится на карантине, относятся к ситуации с пониманием и на условия не жалуются.

Между тем в сети начали появляться видео, на которых эвакуированные делятся условиями своего пребывания. На кадрах можно увидеть поломанные двери и запущенные ванные комнаты.

В каких условиях живут эвакуированные из китаського Уханя в Новых Санжарах: смотрите видео

Коротко об эвакуации людей из Уханя

20 февраля самолет SkyUp остановился в Киеве на дозаправку, после чего улетел в Харьков.

Из Харькова эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.

Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов простуды.

Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр.

Кроме перекрытия дорог и жжения шин, состоялась еще и стычка с правоохранителями.

Персонал "Новых Санжар" вывезли.

В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.

Медцентр будет находиться под постоянной охраной.

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