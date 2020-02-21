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      Первая ночь в Новых Санжарах: что говорят эвакуированные

      - Читати новину українською
      Медичний центр Нацгвардії у Нових Санжар / Пресслужба Нацгвардії

      Украинцы, прибывшие накануне из китайского Уханя, уже провели первую ночь в санатории в Новых Санжарах на Полтавщине. Здесь они должны находиться в резервации в течение 14 дней.

      Как сообщает ТСН, эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев заселили в комнаты по двое. Всего здесь разместили 45 украинцев и 27 иностранцев, а также экипаж самолета, на котором они прибыли из Китая.

      К теме! Чем в Новых Санжарах кормят эвакуированных из Уханя: видео

      Выходить из комнат они могут только на этаж и только в масках. Пищу эвакуированным приносят бортпроводники, которые с ними летели.

      Кроме того, с эвакуированными контактируют только те врачи, которые были с ними на судне.

      Журналисты сообщают, многие из тех, кто находится на карантине, относятся к ситуации с пониманием и на условия не жалуются.

      Между тем в сети начали появляться видео, на которых эвакуированные делятся условиями своего пребывания. На кадрах можно увидеть поломанные двери и запущенные ванные комнаты.

      В каких условиях живут эвакуированные из китаського Уханя в Новых Санжарах: смотрите видео

      Коротко об эвакуации людей из Уханя

       

      • 20 февраля самолет SkyUp остановился в Киеве на дозаправку, после чего улетел в Харьков.
      • Из Харькова эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.
      • Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов простуды.
      • Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр.
      • Кроме перекрытия дорог и жжения шин, состоялась еще и стычка с правоохранителями.
      • Персонал "Новых Санжар" вывезли.
      • В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.
      • Медцентр будет находиться под постоянной охраной.

      Обратите внимание! Переселенцы из Донецка привезли эвакуированным из Уханя пищу: фото

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Здоровье Новости Украины Новости политики Новости Здоровье Новости Полтавы Новые Санжары Нацгвардія
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