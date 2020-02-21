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      Перша ніч у Нових Санжарах: що кажуть евакуйовані

      -
      Медичний центр Нацгвардії у Нових Санжар / Пресслужба Нацгвардії

      Українці, що прибули напередодні з китайського Ухання, вже провели першу ніч у санаторії у Нових Санжарах на Полтавщині. Тут вони мають перебувати в резервації упродовж 14 днів.

      Як повідомляє ТСН, евакуйованих із Уханя українців і іноземців заселили в кімнати по двоє. Загалом тут розмістили 45 українців і 27 іноземців, а також екіпаж літака, на якому вони прибули з Китаю.

      До теми! Чим у Нових Санжарах годують евакуйованих з Уханя: відео

      Виходити з кімнат вони можуть лише на поверх і лише у масках. Їжу евакуйованим приносять бортпровідники, які з ними летіли.

      Крім того, з евакуйованими контактують лише ті лікарі, що були з ними на судні.

      Журналісти повідомляють, багато з тих, хто перебуває на карантині, ставляться до ситуації з розумінням та на умови не скаржаться.

      Тим часом у мережі почали з’являтися відео, на яких евакуйовані діляться умовами свого перебування. На карах можна побачити поламані двері та занедбані ванні кімнати.

      У яких умовах живуть евакуйовані з китаського Уханя у Нових Санжарах: дивіться відео 

      Коротко про евакуацію людей із Уханя

      • 20 лютого літак SkyUp зупинився в Києві на дозаправку, після чого полетів до Харкова.
      • З Харкова евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.
      • В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.
      • Жителі селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр.
      • Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
      • Персонал "Нових Санжар" вивезли. 
      • У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.
      • Медцентр перебуватиме під постійною охороною.

      Зверніть увагу! Переселенці з Донецька привезли евакуйованим з Уханя їжу: фото

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Новини Здоров'я Новини Полтави Здоров'я Нові Санжари Нацгвардія
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