Перша ніч у Нових Санжарах: що кажуть евакуйовані

Українці, що прибули напередодні з китайського Ухання, вже провели першу ніч у санаторії у Нових Санжарах на Полтавщині. Тут вони мають перебувати в резервації упродовж 14 днів.

Як повідомляє ТСН, евакуйованих із Уханя українців і іноземців заселили в кімнати по двоє. Загалом тут розмістили 45 українців і 27 іноземців, а також екіпаж літака, на якому вони прибули з Китаю.

До теми! Чим у Нових Санжарах годують евакуйованих з Уханя: відео

Виходити з кімнат вони можуть лише на поверх і лише у масках. Їжу евакуйованим приносять бортпровідники, які з ними летіли.

Крім того, з евакуйованими контактують лише ті лікарі, що були з ними на судні.

Журналісти повідомляють, багато з тих, хто перебуває на карантині, ставляться до ситуації з розумінням та на умови не скаржаться.

Тим часом у мережі почали з’являтися відео, на яких евакуйовані діляться умовами свого перебування. На карах можна побачити поламані двері та занедбані ванні кімнати.

У яких умовах живуть евакуйовані з китаського Уханя у Нових Санжарах: дивіться відео

Коротко про евакуацію людей із Уханя

20 лютого літак SkyUp зупинився в Києві на дозаправку, після чого полетів до Харкова.

З Харкова евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.

В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.

Жителі селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр.

Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.

Персонал "Нових Санжар" вивезли.

У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.

Медцентр перебуватиме під постійною охороною.

Зверніть увагу! Переселенці з Донецька привезли евакуйованим з Уханя їжу: фото