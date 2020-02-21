Перша ніч у Нових Санжарах: що кажуть евакуйовані
Українці, що прибули напередодні з китайського Ухання, вже провели першу ніч у санаторії у Нових Санжарах на Полтавщині. Тут вони мають перебувати в резервації упродовж 14 днів.
Як повідомляє ТСН, евакуйованих із Уханя українців і іноземців заселили в кімнати по двоє. Загалом тут розмістили 45 українців і 27 іноземців, а також екіпаж літака, на якому вони прибули з Китаю.
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Виходити з кімнат вони можуть лише на поверх і лише у масках. Їжу евакуйованим приносять бортпровідники, які з ними летіли.
Крім того, з евакуйованими контактують лише ті лікарі, що були з ними на судні.
Журналісти повідомляють, багато з тих, хто перебуває на карантині, ставляться до ситуації з розумінням та на умови не скаржаться.
Тим часом у мережі почали з’являтися відео, на яких евакуйовані діляться умовами свого перебування. На карах можна побачити поламані двері та занедбані ванні кімнати.
У яких умовах живуть евакуйовані з китаського Уханя у Нових Санжарах: дивіться відео
Коротко про евакуацію людей із Уханя
- 20 лютого літак SkyUp зупинився в Києві на дозаправку, після чого полетів до Харкова.
- З Харкова евакуйованих людей автобусами відправили у медцентр "Нові Санжари", що в Полтавській області.
- В жодного евакуйованого немає жодних симптомів застуди.
- Жителі селища міського типу Нові Санжари протестують проти рішення влади та не хочуть, аби евакуйованих селили в місцевий медцентр.
- Окрім перекриття доріг та паління шин, відбулась ще й сутичка з правоохоронцями.
- Персонал "Нових Санжар" вивезли.
- У приміщенні діятимуть усі необхідні заходи інфекційної безпеки. Відходи не потраплятимуть у загальну каналізацію, а утилізуватимуться.
- Медцентр перебуватиме під постійною охороною.
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