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      Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Кировоградской области

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      В Кировоградской области зафиксировали первую смерть от коронавируса: всего в области подтвердили 41 случай / IRNA

      В Кировоградской области умер первый человек от коронавируса. Произошло это 5 апреля.

      Соответствующую информацию обнародовал глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь в Telegram. Другие детали о смерти от коронавируса он не сообщил.

      Важно В Украине – уже 1308 больных коронавирусом

      По состоянию на вечер 5 апреля во Кировоградской области уже подтвердили 41 случай заболевания коронавирусом.

      Балонь добавил, что Лабораторный центр продолжает проводить ПЦР-тестирование лиц, контактировавших с инфицированными.

      К теме Коронавирусом заболел водитель маршрутки в Кропивницком: 4 маршрута приостанавливают работу

       

      5 апреля первые смерти от коронавируса также зафиксировали во Львовской области – во Львове умер 70-летний пенсионер. Кроме того, первую жертву COVID-19 зафиксировали в Черниговской области – умер человек, сбежавший из больницы с подтвержденным диагнозом коронавируса.

      Согласно данным Минздрава, по состоянию на вечер 5 апреля количество смертей от коронавируса в Украине возросло до 37.

      Области с наибольшим числом летальных случаев

      • Ивано-Франковская – 6;
      • Черновицкая – 5;
      • Киевская – 5;
      • Киев – 4.


      Как защититься от коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Здоровье Здоровье Новости Кропивницкого Жертвы Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины
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