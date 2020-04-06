Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Кировоградской области
В Кировоградской области умер первый человек от коронавируса. Произошло это 5 апреля.
Соответствующую информацию обнародовал глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь в Telegram. Другие детали о смерти от коронавируса он не сообщил.
Важно В Украине – уже 1308 больных коронавирусом
По состоянию на вечер 5 апреля во Кировоградской области уже подтвердили 41 случай заболевания коронавирусом.
Балонь добавил, что Лабораторный центр продолжает проводить ПЦР-тестирование лиц, контактировавших с инфицированными.
К теме Коронавирусом заболел водитель маршрутки в Кропивницком: 4 маршрута приостанавливают работу
5 апреля первые смерти от коронавируса также зафиксировали во Львовской области – во Львове умер 70-летний пенсионер. Кроме того, первую жертву COVID-19 зафиксировали в Черниговской области – умер человек, сбежавший из больницы с подтвержденным диагнозом коронавируса.
Согласно данным Минздрава, по состоянию на вечер 5 апреля количество смертей от коронавируса в Украине возросло до 37.
Области с наибольшим числом летальных случаев
- Ивано-Франковская – 6;
- Черновицкая – 5;
- Киевская – 5;
- Киев – 4.
Читайте также
-
Боевики продолжают стрелять: один украинский военный ранен5 апреля , 19:54
-
В Минздраве рассказали, как должны работать учреждения с функцией "возьми с собой"5 апреля , 21:09
-
Выпуск новостей за 21:00: Попытка отмены санкций Россией. Закрытие Лавры на карантин5 апреля , 22:17
-
Что Россия будет подсовывать Украине в Минске: толковый словарь Путина5 апреля , 19:00
-
Водители маршруток отказались возить пассажиров и "налеты" Кличко на больницы – видео недели5 апреля , 19:30
-
В Ужгороде коронавирусом заболела целая семья дьякона5 апреля , 23:39