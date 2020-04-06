Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Кировоградской области

В Кировоградской области умер первый человек от коронавируса. Произошло это 5 апреля.

Соответствующую информацию обнародовал глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь в Telegram . Другие детали о смерти от коронавируса он не сообщил.

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По состоянию на вечер 5 апреля во Кировоградской области уже подтвердили 41 случай заболевания коронавирусом.

Балонь добавил, что Лабораторный центр продолжает проводить ПЦР-тестирование лиц, контактировавших с инфицированными.

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5 апреля первые смерти от коронавируса также зафиксировали во Львовской области – во Львове умер 70-летний пенсионер. Кроме того, первую жертву COVID-19 зафиксировали в Черниговской области – умер человек, сбежавший из больницы с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на вечер 5 апреля количество смертей от коронавируса в Украине возросло до 37.

Области с наибольшим числом летальных случаев

Ивано-Франковская – 6;

Черновицкая – 5;

Киевская – 5;

Киев – 4.