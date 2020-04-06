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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Першу смерть від коронавірусу зафіксували на Кіровоградщині

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      На Кіровоградщині зафіксували першу смерть від коронавірусу: загалом у області підтвердили 41 випадок / IRNA

      У Кіровоградській області померла перша людина від коронавірусу. Сталося це 5 квітня.

      Відповідну інформацію оприлюднив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь у телеграмі. Інші деталі про смерть від коронавірусу він не повідомив.

      Важливо В Україні вже 1 308 хворих на коронавірус

      Станом на вечір 5 квітня у Кіровгорадській області вже підтвердили 41 випадок захворювання на коронавірус.

      Балонь додав, що Лабораторний центр продовжує проводити ПЛР-тестування осіб, що контактували з інфікованими.

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      5 квітня перші смерті від коронавірусу також зафіксували на Львівщині – у Львові помер 70-річний пенсіонер. Крім того, першу жертву COVID-19 зафіксували на Чернігівщині – помер чоловік, що втік із лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу.

      Згідно з даними МОЗ, станом на вечір 5 квітня кількість смертей від коронавірусу в Україні зросла до 37.

      Області з найбільшим числом летальних випадків

      • Івано-Франківська – 6;
      • Чернівецька – 5; 
      • Київська – 5;
      • Київ – 4. 


      Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Новини Кропивницького Жертви Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини України
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