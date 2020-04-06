Першу смерть від коронавірусу зафіксували на Кіровоградщині
У Кіровоградській області померла перша людина від коронавірусу. Сталося це 5 квітня.
Відповідну інформацію оприлюднив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь у телеграмі. Інші деталі про смерть від коронавірусу він не повідомив.
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Станом на вечір 5 квітня у Кіровгорадській області вже підтвердили 41 випадок захворювання на коронавірус.
Балонь додав, що Лабораторний центр продовжує проводити ПЛР-тестування осіб, що контактували з інфікованими.
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5 квітня перші смерті від коронавірусу також зафіксували на Львівщині – у Львові помер 70-річний пенсіонер. Крім того, першу жертву COVID-19 зафіксували на Чернігівщині – помер чоловік, що втік із лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу.
Згідно з даними МОЗ, станом на вечір 5 квітня кількість смертей від коронавірусу в Україні зросла до 37.
Області з найбільшим числом летальних випадків
- Івано-Франківська – 6;
- Чернівецька – 5;
- Київська – 5;
- Київ – 4.
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