Першу смерть від коронавірусу зафіксували на Кіровоградщині

У Кіровоградській області померла перша людина від коронавірусу. Сталося це 5 квітня.

Відповідну інформацію оприлюднив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь у телеграмі. Інші деталі про смерть від коронавірусу він не повідомив.

Важливо В Україні вже 1 308 хворих на коронавірус

Станом на вечір 5 квітня у Кіровгорадській області вже підтвердили 41 випадок захворювання на коронавірус.

Балонь додав, що Лабораторний центр продовжує проводити ПЛР-тестування осіб, що контактували з інфікованими.

До теми На коронавірус захворів водій маршрутки в Кропивницькому: 4 маршрути міста призупиняють роботу

5 квітня перші смерті від коронавірусу також зафіксували на Львівщині – у Львові помер 70-річний пенсіонер. Крім того, першу жертву COVID-19 зафіксували на Чернігівщині – помер чоловік, що втік із лікарні з підтвердженим діагнозом коронавірусу.

Згідно з даними МОЗ, станом на вечір 5 квітня кількість смертей від коронавірусу в Україні зросла до 37.

Області з найбільшим числом летальних випадків

Івано-Франківська – 6;

Чернівецька – 5;

Київська – 5;

Київ – 4.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу