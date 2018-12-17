Первичный рынок недвижимости в 2018 показал небывалый рост: красноречивые цифры

По итогам 11 месяцев 2018 года на рынке первичного жилья в Украине, в частности в Киеве, наблюдался значительный рост продаж.

По словам аналитиков, в 2018 году на первичном рынке недвижимости не оправдались пессимистические прогнозы и сценарии – цифры говорят о стабильности ситуации в этой сфере.

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Так, по данным компании InCo home, которая называет себя одной из ведущих инвестиционных компаний в области строительства и недвижимости в Украине, главной переменной на рынке недвижимости Киева по итогам 2018 года остается курс доллара.

Из-за роста объемов предложений и падения спроса, конкуренция стала жестче, что, хоть и несущественно, но все же отразилось на ценах на квадратные метры в положительную для покупателей сторону.

По итогам января-ноября 2018 года продажи первичного жилья в Киеве по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на ощутимые 25%.

Аналитики констатируют, что за динамикой цен на жилье с начала 2018 года в гривневом эквиваленте стоимость квадратного метра имеет положительную тенденцию роста при стабильном уровне в долларовом эквиваленте.

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По данным компании, в январе-ноябре 2018 года было реализовано более 86 тысяч квадратных метров первичного жилья, при этом самым результативным по уровню продаж стал октябрь – тогда было продано более 11 тысяч квадратов недвижимости.

Пиковыми были январь, август и октябрь. В 2018 году более 60 тысяч квадратных метров было продано по 100-процентной предоплате. Рассрочка от застройщика в структуре продаж заняла примерно 45% от общего количества сделок, в прошлом году этот показатель был на уровне 41%,

– отмечают инвесторы.

Говоря о средней цене за квадратный метр на первичном рынке в Киеве, то на примере инвестиционного проекта можно проследить, как цена за квадратный метр от 15900 гривен с приближением готовности объекта поэтапно выросла до 17400 гривен за квадратный метр.

По недвижимости бизнес класса, то здесь цена в течение года не изменялась и сохранилась на уровне 28200 гривен за квадрат.

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