Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал 24 Каналу, что первым требованием Трампа к кремлевскому диктатору для начала переговоров, возможно, станет прекращение огня. Без этого ничего не может начаться, как бы того не хотел Путин.

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Главное требование Трампа

По мнению Михаила Самуся, первое, что должно состояться при правлении Трампа, чтобы было возможно урегулирование российско-украинской войны – прекращение огня, разведение сторон и создание стабилизационной зоны, которая позволит начать какие-то разговоры.

Я считаю, что нам достаточно будет просто прекратить огонь, а дальше заниматься переговорами относительно того, как Россия будет выводить свои войска с украинской территории,

– подчеркнул заместитель директора Центра исследований армии.

По его словам, ни о каких изменениях в конституции или запрете Украине вступать в любые международные организации и речи не может быть. Путину надо продемонстрировать, что он военный преступник и агрессор, который не имеет никакого права диктовать какие-то условия.

Если не будет прекращения огня, то война будет продолжаться.

Я очень сомневаюсь, что у России сейчас есть ресурсы для того, чтобы, например, проводить активные операции в Запорожской и Херсонской областях, несмотря на попытки оккупантов,

– высказался Михаил Самусь.

Он добавил, что состояние российской экономики ухудшается, а администрация Дональда Трампа, имеет ресурсы и возможности, чтобы способствовать тому, чтобы страна-агрессор потеряла свои возможности для ведения войны и в дальнейшем.

К слову, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что завершение войны в Украине станет приоритетом американской политики при президенте Дональде Трампе. Он отметил, что достичь этого возможно через энергичные дипломатические усилия, которые обеспечат безопасность Украины и региона, прекратят насилие и разрушения.