Более того, Россия будет настаивать на создании механизма, который сделает невозможным их нарушение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы российского МИД Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам переговоров с его коллегой из Кыргизстана Жээнбеком Кулубаевым.

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Что заявил Лавров

Лавров убежден, что осознание необходимости надежных гарантий и приверженности России для завершения войны якобы уже появляется даже в Европе и США.

Также он не устает повторять тезис о необходимости "устранения коренных причин" так называемой операции.

Мы ознакомили наших коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования, подчеркнули нашу неизменную приверженность достижению целей "специальной военной операции" и урегулированию этого кризиса путем устранения его коренных причин,

– уверяет Лавров.

Напомним, накануне глава МИД России цинично заявил, что его страна якобы заботится прежде всего о людях, а не о территории Украины. Речь идет о тех, кто "веками на этих землях жил, поднимал их с нуля, строил города, заводы, порты".