Ба більше, Росія наполягатиме на створенні механізму, який унеможливить їх порушення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова глави російського МЗС Сєргєя Лаврова на пресконференції за підсумками переговорів із його колегою з Киргизстану Жеенбеком Кулубаєвим.

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Що заявив Лавров

Лавров переконаний, що усвідомлення необхідності надійних гарантій і прихильності Росії для завершення війни нібито вже з'являється навіть у Європі та США.

Також він не втомлюється повторювати тезу про необхідність "усунення корінних причин" так званої операції.

Ми ознайомили наших колег з останніми подіями навколо українського врегулювання, наголосили на нашій незмінній прихильності досягненню цілей "спеціальної воєнної операції" та врегулюванню цієї кризи шляхом усунення її корінних причин,

– запевняє Лавров.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Росії цинічно заявив, що його країна буцімто піклується насамперед про людей, а не про території України. Йдеться про тих, хто "століттями на цих землях жив, підіймав їх з нуля, будував міста, заводи, порти".