Про це розповів російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров, передає 24 Канал. Раніше прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков сказав, що Путін вітатиме відновлення контактів з Трампом, якщо той проявить ініціативу.

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Лавров знову звинувачує США

Лавров переконує – його президент завжди готовий до перемовин, якщо це будуть "серйозні пропозиції". Саме така позиція Путіна начебто спровокувала заяву Трампа про підготовку до зустрічі.

Якщо в них (в США – 24 Канал) це визріває і вони хочуть таку зустріч готувати, ми дочекаємося пропозицій. М'яч на їхньому боці – не ми переривали наші зв'язки, наші регулярні консультації,

– сказав голова МЗС держави-агресора.

За його словами, підготовка до розмови лідерів зараз на "досить неконкретній стадії", адже "товариші наворотили багато чого на шкоду собі ж", зокрема ввели санкції проти Росії.

Лавров стверджує, що "недекларована мета" будь-якої адміністрації США – послабити Європу. Йдеться про буцімто американські спроби прибрати конкурентів, таких як Європа, Росія, Китай тощо.

Але за бажання все можливо. Якщо є політична воля провести якийсь контакт, у мене немає сумнівів, що відповідні служби все організують,

– додав міністр.

Також російські ЗМІ повідомляють, що, за словами помічника Путіна Юрія Ушакова, обидва президенти в будь-який момент можуть стати ініціаторами телефонної розмови.

До слова, напередодні майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що підготовка до зустрічі з російським президентом вже почалася. Американський лідер наступними місяцями працюватиме над врегулюванням війни в Україні й вважає, що це неможливо без діалогу з Росією.

Волц також передбачав, що найближчим часом між Трампом і Путіним може відбутися телефонна розмова.