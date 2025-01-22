Так вважає колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на POLITICO.

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Що спрогнозував Волкер

На думку Волкера, 2025 рік стане періодом дій стосовно війни в Україні після того, як Дональд Трамп перейняв обов'язки Джо Байдена, адміністрація якого говорила "то ні, то так". Він вважає, що наступні тижні будуть вирішальними як для Києва, так і для Москви.

Я думаю, що Трамп зателефонує Путіну і скаже йому припинити війну. Я думаю, Путін не погодиться... і я думаю, що команда Трампа зрозуміє, що вони повинні продемонструвати силу. Проявити більше рішучості. І викласти все на стіл,

– каже колишній спецпредставник.

За його словами, може відбутися посилення санкцій проти Росії, значне збільшення експорту американських енергоносіїв, аби урізати військовий бюджет російського диктатора, а також продовження військової підтримки України у боротьбі.

"Є різні способи зробити це, крім грошей платників податків, включно з програмою ленд-лізу, зокрема шляхом арешту Європою російських активів на суму 300 мільярдів євро та використання цих грошей для купівлі американського оборонного обладнання", – додає він.

Волкер висловив переконання, що дії Трампа стануть сигналом для Путіна про те, що "краще не буде".

Нагадаємо, президент США розповів, що наразі він веде переговори з Володимиром Зеленським стосовно врегулювання ситуації. Також Дональд Трамп також зауважив, що найближчим часом він планує провести зустріч спільно з російським диктатором Владіміром Путіним.