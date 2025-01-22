Так считает бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на POLITICO.

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Что спрогнозировал Волкер

По мнению Волкера, 2025 год станет периодом действий в отношении войны в Украине после того, как Дональд Трамп перенял обязанности Джо Байдена, администрация которого говорила "то нет, то да". Он считает, что следующие недели будут решающими как для Киева, так и для Москвы.

Я думаю, что Трамп позвонит Путину и скажет ему прекратить войну. Я думаю, Путин не согласится... и я думаю, что команда Трампа поймет, что они должны продемонстрировать силу. Проявить больше решительности. И выложить все на стол,

– говорит бывший спецпредставитель.

По его словам, может произойти усиление санкций против России, значительное увеличение экспорта американских энергоносителей, чтобы урезать военный бюджет российского диктатора, а также продолжение военной поддержки Украины в борьбе.

"Есть разные способы сделать это, кроме денег налогоплательщиков, включая программу ленд-лиза, в частности путем ареста Европой российских активов на сумму 300 миллиардов евро и использования этих денег для покупки американского оборонного оборудования", – добавляет он.

Волкер выразил убеждение, что действия Трампа станут сигналом для Путина о том, что "лучше не будет".

Напомним, президент США рассказал, что сейчас он ведет переговоры с Владимиром Зеленским по урегулированию ситуации. Также Дональд Трамп также отметил, что в ближайшее время он планирует провести встречу совместно с российским диктатором Владимиром Путиным.