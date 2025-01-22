Що стосується Дональда Трампа, то сигнал простий – сприймати окупований Крим, як начебто російську територію, розповів 24 Каналу керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко. Головне з розмови – читайте далі у матеріалі.

До речі Перспективи миру в Україні туманні, Трамп може діяти методом "батога і пряника", – AP

Які сигнали Путін послав Трампу

Андрющенко пояснив, що всі ці сигнали демонстрували, що Росія готова до перемовин та зупинки війни по теперішній лінії боєзіткнення. Також Росія сприймає окуповані території, як ті землі, які начебто назавжди залишаться під її контролем. Це ключова умова, на якій базуватимуться наступні зв'язки Кремля з Вашингтоном.

Крім того, дуже багато заяв з Вашингтона пролунало в наш бік. Була інформація про певні контакти адміністрації Трампа з адміністрацією російського диктатора Путіна щодо якнайшвидшої зустрічі. Також інформація від The Telegraph, що наші чиновники попереджали адміністрацію Трампа – якщо Україну примушуватимуть до швидкого миру, то наслідки будуть тотально негативними.

З одного боку, такі ось протокольні зустрічі спрямовані на демонстрацію сили та спокою. Також це показує умови, від яких Кремль ніколи не відступить. А це – контроль над окупованими територіями, принаймні по теперішній лінії зіткнення, попри те, що написано в міжнародних документах чи в конституції Росії,

– зауважив керівник "Центру вивчення окупації".

Чому в Кремлі намагаються заспокоїти росіян

Водночас ця нарада має і внутрішній сигнал. Це стосується екологічної катастрофи, яку спричинили витоки мазуту в акваторію Чорного моря через аварію російських танкерів. Сьогодні навіть екологи Росії заявили, що треба зупинити вилов риби в акваторії Азовського та Чорного морів через отруєння мазутом. А також потрібно зупинити пляжні сезони.

"Цю зустріч зробили, аби продемонструвати внутрішній аудиторії, що ситуація під контролем. Насправді вона взагалі не під контролем, і вона погіршується. Кремль, як завжди, використовує події для надсилання внутрішніх та зовнішніх меседжів. Цю зустріч варто сприймати через подвійну призму", – сказав Андрющенко.

Зеленський підписав угоду, яка може вдарити по планах Росії

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, де підписали історичну угоду про 100-річне партнерство. Там йдеться про поглиблення безпекових зв'язків і зміцнення партнерства для майбутніх поколінь. Андрющенко підкреслив, важливим є те, що ця угода була підписана в дуже важливий для нас момент – до інавгурації Трампа.

Вона руйнує міф, мовляв, якщо США відмовляться від підтримки України, то це означає програш нашої держави. Росія на це дуже сподівається, але марно, адже виникають і надалі виникатимуть нові військово-політичні союзи.

Угода з Великою Британією є надважливою та дуже загрозливою для Росії. Британія, на щастя, має значно більше стратегічне бачення та дуже серйозно ставиться до угод, які підписує, і того впливу, який перебирає через певну політичну нестабільність Європи. Це не подобається росіянам. Також це демонстрація, що Азовське море є нашим, питання деокупації не знімається з порядку денного,

– сказав керівник "Центру вивчення окупації".

Крім того, є ще одна важлива складова. Британці стали лідерами щодо застосування санкцій в галузі судноплавства. Вони першими запровадили санкції проти російського флоту та флоту, що забезпечує російські інтереси. І ось як це пов'язано.

Цього року росіяни збираються відкрити митний пункт в Бердянському порту, щоб імпорт та експорт йшов уже безпосередньо з Бердянська. Вони хочуть, аби крадене українське зерно йшло на експорт без будь-якого маскування. Це означає, що судна будуть завантажуватися та виходити з окупованого Бердянського порту і заходити в інші порти.



Володимир Зеленський і Кір Стармер / Getty Images

Завдяки цій угоді британці можуть почати застосовувати санкції проти усіх суден, які завантажуватимуться в акваторії Азовського моря, тобто Маріупольський та Бердянський порти. Такі заходи унеможливлять продаж українського зерна навіть з Новоросійська. Адже судна йдуть саме до порту в Новоросійськ, де перевантажують крадене українське зерно на ще більші кораблі.

Важливо Велика Британія допоможе Україні відстежувати зерно, що викрали росіяни

Сьогодні Росія лишилася без основного партнера, який легалізовував усе, що було вкрадене, – Сирії. Там відбувалася зміна документів та прапорів суден, які обслуговували викрадення зерна, і не лише його. Отже, росіяни будуть змушені робити це напряму або через Єгипет. Там теж начебто відгукуються співпрацювати з росіянами. Але може піти тиск з боку Британії, який спричинить ланцюгову реакцію від інших країн.

"Ця історія можливого удару по цивільному флоту, який курсує Азовським і Чорним морем, викликала обурення в Росії. Це була пряма спроба України та Великої Британії протидіяти російському цивільному флоту, який бере участь в розкраданні українського майна та дає можливість росіянам здобувати кошти, щоб надалі вести війну", – підкреслив Андрющенко.

Про подальші плани Путіна

В одній зі шкіл тимчасово окупованого Маріуполя виявили нову російську карту, де "територією Росії" позначені Запорізька та Херсонська області, включно з адміністративними центрами. Такі дії говорять набагато більше навіть за офіційну пропаганду та свідчать, що Путін не збирається зупинятися, переконаний керівник "Центру вивчення окупації".

Плани путінської Росії не змінилися. Навіть якщо буде якесь призупинення війни. Такі речі мають стати певним "холодним душем". Ми маємо об'єктивно оцінювати ситуацію – Росія не збирається зупинятися. Нічого не вказує на те, що Росія хоче зупинитися саме там, де перебуває,

– наголосив Андрющенко.

Нова карта "Росії" / Фото: телеграм Петра Андрющенка

Наприклад, останні кілька тижнів Запоріжжя постійно перебуває під ударами. Майже кожного дня прилітає по різних районах. Росіяни не відмовляються від Запоріжжя, але чи вийде їм це зробити – насамперед залежить від нас, а не від Росії. У Путіна ж плани не змінилися. Він хоче і надалі зруйнувати та окупувати всю Україну, якщо зможе. Для початку хоче захопити те, що найближче – Херсонщина, Запоріжжя.