Важливо, що цю угоду, як і першу українську угоду про гарантії безпеки, уклали саме з Великою Британією. Про це Андрій Єрмак розповів в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Що передбачає угода між Україною та Великою Британією

За словами Єрмака, 16 січня – направду історичний день. Адже вперше в історії незалежної України укладено сторічну угоду. Документ охоплює усі сфери, від посилення обороноспроможності Києва до економічних і культурних зв'язків.

Керівник Офісу Президента пояснив: така тривала угода розіб'є російські маніпуляції. Адже ворожа пропаганда дуже любить наративи на кшталт "Україна скоро щезне", "союзники кинуть Київ" тощо.

Наші головні партнери не просто руйнують усі ці балачки та нісенітниці. Вони підтверджують це своїми домовленостями та зобов'язаннями,

– сказав Єрмак.

А ще вперше запровадили поняття спільної флотилії. Це зроблено, щоб убезпечити судноплавство у Чорному та Азовському морях.

Фінансова підтримка України цього року буде рекордна та сягне 6,6 мільярда. До 2030 – 2031 років Київ отримуватиме щонайменше три мільярди на посилення оборонної спроможності.

Андрій Єрмак підсумував: документ закладає основи не просто співпраці, а союзництва.