Первое в Украине медиа для ветеранов – "Без Брони"
Команда ОО "Студента" в рамках нового проекта создала медиа, которое ориентировано на ветеранов ООС.
На базе онлайн-платформы Без Брони: единая база проверенных центров помощи участникам АТО появилось первое в Украине медиа "Без Брони", где материалы для сайта пишут ветераны, добровольцы, военные волонтеры.
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На этом сайте ветераны будут находить для себя полезную информацию:
- лайфхаки;
- юридические советы;
- экспертные объяснения нововведений в законодательстве относительно дел ветеранов;
- интервью с ветеранами, которые стали успешными в бизнесе или социальной сфере после возвращения к гражданской жизни.
Медиа "Без Брони" доступно:
- на сайте проекта;
- в Facebook;
- в Telegram-канале.
Проект "Без Брони: единая база проверенных центров помощи участникам АТО" существует с 2015 года. За время существования проекта региональные аналитики "Без Брони" проработали более 2000 центров и организаций помощи ветеранам, отобрав около 1000 действительно достойных внимания.
Разделы:
- "Возможности" – собраны актуальные объявления об учебе, работе, тренингах, грантах и отдыхе для ветеранов.
- "Юридическая помощь" – можно найти организации, которые занимаются предоставлением бесплатной первичной или вторичной юридической помощи ветеранам АТО/ООС.
- "Психологическая помощь" – перечень организаций, которые занимаются предоставлением бесплатного психологического сопровождения ветеранам.
- "Реабилитационные лагеря" – организации, где у ветеранов есть возможность бесплатного санаторно-курортного лечения.
- "Медицинская помощь" – все учреждения, оказывающие медицинскую помощь ветеранам АТО/ООС.
- "Ветеранские объединения" – организации, занимающиеся отстаиванием прав ветеранов в разных регионах Украины.
Проект "Без Брони" выполняется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).