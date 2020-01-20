Первое в Украине медиа для ветеранов – "Без Брони"

Команда ОО "Студента" в рамках нового проекта создала медиа, которое ориентировано на ветеранов ООС.

На базе онлайн-платформы Без Брони: единая база проверенных центров помощи участникам АТО появилось первое в Украине медиа "Без Брони", где материалы для сайта пишут ветераны, добровольцы, военные волонтеры.

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На этом сайте ветераны будут находить для себя полезную информацию:

лайфхаки;

юридические советы;

экспертные объяснения нововведений в законодательстве относительно дел ветеранов;

интервью с ветеранами, которые стали успешными в бизнесе или социальной сфере после возвращения к гражданской жизни.

Медиа "Без Брони" доступно:

на сайте проекта;

в Facebook;

в Telegram-канале.

Проект "Без Брони: единая база проверенных центров помощи участникам АТО" существует с 2015 года. За время существования проекта региональные аналитики "Без Брони" проработали более 2000 центров и организаций помощи ветеранам, отобрав около 1000 действительно достойных внимания.

Разделы:

"Возможности" – собраны актуальные объявления об учебе, работе, тренингах, грантах и отдыхе для ветеранов.

"Юридическая помощь" – можно найти организации, которые занимаются предоставлением бесплатной первичной или вторичной юридической помощи ветеранам АТО/ООС.

"Психологическая помощь" – перечень организаций, которые занимаются предоставлением бесплатного психологического сопровождения ветеранам.

"Реабилитационные лагеря" – организации, где у ветеранов есть возможность бесплатного санаторно-курортного лечения.

"Медицинская помощь" – все учреждения, оказывающие медицинскую помощь ветеранам АТО/ООС.

"Ветеранские объединения" – организации, занимающиеся отстаиванием прав ветеранов в разных регионах Украины.

Проект "Без Брони" выполняется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).