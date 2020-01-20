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      Первое в Украине медиа для ветеранов – "Без Брони"

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      Медиа для ветеранов "Без Брони" / censor.net.ua

      Команда ОО "Студента" в рамках нового проекта создала медиа, которое ориентировано на ветеранов ООС.

      На базе онлайн-платформы Без Брони: единая база проверенных центров помощи участникам АТО появилось первое в Украине медиа "Без Брони", где материалы для сайта пишут ветераны, добровольцы, военные волонтеры.

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      На этом сайте ветераны будут находить для себя полезную информацию:

      • лайфхаки;
      • юридические советы;
      • экспертные объяснения нововведений в законодательстве относительно дел ветеранов;
      • интервью с ветеранами, которые стали успешными в бизнесе или социальной сфере после возвращения к гражданской жизни.

      Медиа "Без Брони" доступно:

      Проект "Без Брони: единая база проверенных центров помощи участникам АТО" существует с 2015 года. За время существования проекта региональные аналитики "Без Брони" проработали более 2000 центров и организаций помощи ветеранам, отобрав около 1000 действительно достойных внимания.

      Разделы:

      • "Возможности" – собраны актуальные объявления об учебе, работе, тренингах, грантах и отдыхе для ветеранов.
      • "Юридическая помощь" – можно найти организации, которые занимаются предоставлением бесплатной первичной или вторичной юридической помощи ветеранам АТО/ООС.
      • "Психологическая помощь" – перечень организаций, которые занимаются предоставлением бесплатного психологического сопровождения ветеранам.
      • "Реабилитационные лагеря" – организации, где у ветеранов есть возможность бесплатного санаторно-курортного лечения.
      • "Медицинская помощь" – все учреждения, оказывающие медицинскую помощь ветеранам АТО/ООС.
      • "Ветеранские объединения" – организации, занимающиеся отстаиванием прав ветеранов в разных регионах Украины.

      Проект "Без Брони" выполняется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Волонтеры Министерство по делам ветеранов АТО
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