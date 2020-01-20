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      Перше в Україні медіа для ветеранів – "Без Броні"

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      Медіа для ветеранів "Без Броні" / censor.net.ua

      Команда ГО "Студента" в рамках нового проєкту створила медіа, яке орієнтоване на ветеранів ООС.

      На базі онлайн-платформи "Без Броні: єдина база перевірених центрів допомоги учасникам АТО" з’явилось перше в Україні медіа. Матеріали для сайту "Без Броні" пишуть ветерани, добровольці, військові волонтери.

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      На цьому сайті ветерани знаходитимуть для себе корисну інформацію:

      • лайфхаки;
      • юридичні поради;
      • експертні пояснення нововведень у законодавстві стосовно справ ветеранів;
      • інтерв’ю з ветеранами, які стали успішними у бізнесі чи соціальній сфері після повернення до цивільного життя.

      Медіа "Без Броні" доступно:

      Проєкт "Без Броні: єдина база перевірених центрів допомоги учасникам АТО" існує з 2015 року. За час існування проєкту регіональні аналітики "Без Броні" опрацювали понад 2000 центрів та організацій допомоги ветеранам, відібравши близько 1000 справді вартих уваги.

      Розділи:

      • "Можливості" – зібрані актуальні оголошення про навчання, роботу, тренінги, гранти та відпочинок для ветеранів.
      • "Юридична допомога" – можна знайти організації, які займаються наданням безоплатної первинної чи вторинної юридичної допомоги ветеранам АТО/ООС.
      • "Психологічна допомога" – перелік організацій, які займаються наданням безоплатного психологічного супроводу ветеранам.
      • "Реабілітаційні табори" – організації, де ветерани мають можливість безкоштовного санаторно-курортного лікування.
      • "Медична допомога" – всі заклади, що надають медичну допомогу ветеранам АТО/ООС.
      • "Ветеранські об’єднання" – організації, що займаються відстоюванням прав ветеранів в різних регіонах України.

      Проєкт "Без Броні" виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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      Теги: Новини України Збройні сили України АТО Міністерство у справах ветеранів Волонтери
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