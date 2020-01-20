Перше в Україні медіа для ветеранів – "Без Броні"
Команда ГО "Студента" в рамках нового проєкту створила медіа, яке орієнтоване на ветеранів ООС.
На базі онлайн-платформи "Без Броні: єдина база перевірених центрів допомоги учасникам АТО" з’явилось перше в Україні медіа. Матеріали для сайту "Без Броні" пишуть ветерани, добровольці, військові волонтери.
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На цьому сайті ветерани знаходитимуть для себе корисну інформацію:
- лайфхаки;
- юридичні поради;
- експертні пояснення нововведень у законодавстві стосовно справ ветеранів;
- інтерв’ю з ветеранами, які стали успішними у бізнесі чи соціальній сфері після повернення до цивільного життя.
Медіа "Без Броні" доступно:
- на сайті проєкту;
- у Facebook;
- у Telegram-каналі.
Проєкт "Без Броні: єдина база перевірених центрів допомоги учасникам АТО" існує з 2015 року. За час існування проєкту регіональні аналітики "Без Броні" опрацювали понад 2000 центрів та організацій допомоги ветеранам, відібравши близько 1000 справді вартих уваги.
Розділи:
- "Можливості" – зібрані актуальні оголошення про навчання, роботу, тренінги, гранти та відпочинок для ветеранів.
- "Юридична допомога" – можна знайти організації, які займаються наданням безоплатної первинної чи вторинної юридичної допомоги ветеранам АТО/ООС.
- "Психологічна допомога" – перелік організацій, які займаються наданням безоплатного психологічного супроводу ветеранам.
- "Реабілітаційні табори" – організації, де ветерани мають можливість безкоштовного санаторно-курортного лікування.
- "Медична допомога" – всі заклади, що надають медичну допомогу ветеранам АТО/ООС.
- "Ветеранські об’єднання" – організації, що займаються відстоюванням прав ветеранів в різних регіонах України.
Проєкт "Без Броні" виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).