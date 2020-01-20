Перше в Україні медіа для ветеранів – "Без Броні"

Команда ГО "Студента" в рамках нового проєкту створила медіа, яке орієнтоване на ветеранів ООС.

На базі онлайн-платформи "Без Броні: єдина база перевірених центрів допомоги учасникам АТО" з’явилось перше в Україні медіа. Матеріали для сайту "Без Броні" пишуть ветерани, добровольці, військові волонтери.

Читайте також: Відремонтували найбільший в Україні десантний корабель: відео

На цьому сайті ветерани знаходитимуть для себе корисну інформацію:

лайфхаки;

юридичні поради;

експертні пояснення нововведень у законодавстві стосовно справ ветеранів;

інтерв’ю з ветеранами, які стали успішними у бізнесі чи соціальній сфері після повернення до цивільного життя.

Медіа "Без Броні" доступно:

на сайті проєкту;

у Facebook;

у Telegram-каналі.

Проєкт "Без Броні: єдина база перевірених центрів допомоги учасникам АТО" існує з 2015 року. За час існування проєкту регіональні аналітики "Без Броні" опрацювали понад 2000 центрів та організацій допомоги ветеранам, відібравши близько 1000 справді вартих уваги.

Розділи:

"Можливості" – зібрані актуальні оголошення про навчання, роботу, тренінги, гранти та відпочинок для ветеранів.

"Юридична допомога" – можна знайти організації, які займаються наданням безоплатної первинної чи вторинної юридичної допомоги ветеранам АТО/ООС.

"Психологічна допомога" – перелік організацій, які займаються наданням безоплатного психологічного супроводу ветеранам.

"Реабілітаційні табори" – організації, де ветерани мають можливість безкоштовного санаторно-курортного лікування.

"Медична допомога" – всі заклади, що надають медичну допомогу ветеранам АТО/ООС.

"Ветеранські об’єднання" – організації, що займаються відстоюванням прав ветеранів в різних регіонах України.

Проєкт "Без Броні" виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).