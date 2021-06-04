В состав Совета нацбезопасности и обороны Любченко ввел президент Владимир Зеленский. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга 4 июня.

Важно Выселение нелегалов из Пущи-Водицы, выдворение "воров в законе": как прошло заседание СНБО

Любченко назначили на должность 20 мая

До кресла в правительстве Любченко занимал должность главы Государственной налоговой службы. В Кабмине Любченко заменил Игоря Петрашко, который лишился должности 18 мая.

Уже через 2 дня парламент 293 голосами поддержал Алексея Любченко как кандидата на первого вице-премьера – министра экономики. В этот же день премьер-министр Денис Шмыгаль ознакомил Любченко с подчиненным ему ведомством.

Смотрите видео брифинге Алексея Данилова:

Обратите внимание! Также во время заседания СНБО 4 июня обсудили ряд важных вопросов. В частности, подняли тему выселения нелегальных жителей с Пуще-Водице и Конча-Заспы, выдворение "воров в законе", украинский миротворческий контингент в ДР Конго.