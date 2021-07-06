Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс по приглашению президента Гитанаса Науседы. Он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня государственности Литвы.
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Зеленский заявил, что страны имеют общее настоящее
После поздравления литовского народа с праздником и небольшого экскурса в общее прошлое стран, Владимир Зеленский рассказал о современности. Он вспомнил, что Украина сейчас защищает собственную государственность, суверенитет и территориальную целостность. И в течение этого времени Литва "является нашим надежным и неизменным партнером".
Литва одной из первых осудила оккупацию Крыма со стороны России. Литва первой официально заявила о готовности поддержать вступление Украины в Европейский союз,
– вспомнил Зеленский.
Также поблагодарил за поддержку и заверил, что Украина готова первой прийти на помощь и всегда будет "желать во всем остальном также становиться первыми, вместе с Украиной".
Последние заявления Зеленского: кратко
- 5 июля Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации. Он попросил помощи для Украины.
- Владимир Зеленский заверил, что США уже в 2022 году начнут передавать Украине скоростные боевые катера Mark VI.
- 4 июля Владимир Зеленский в Одессе вышел в открытое море на борту патрульного катера "Славянск". Сделал это для того, чтобы почтить память погибших моряков.