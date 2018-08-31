Первоклассников Донецкой области будут обучать на украинском языке

В Донецкой области 1 сентября в школу придет 17,8 тысяч первоклассников, из них у 98,9%, или у 17,6 тысяч уроки будут вести на украинском языке.

Такую информацию обнародовал председатель Донецкой военно-гражданской областной администрации Александр Куц.

Читайте также: На Одесщине оригинально вводят новые стандарты в школах

Всего на подконтрольной украинской власти части Донецкой области откроется 522 учреждения общего среднего образования, где будут учиться 160 тысяч учащихся, в том числе 8800 – временно перемещенных из оккупированной территории. В первый класс придет 17,8 тысяч первоклассников, 17 тысяч 600 из них будут учиться на украинском языке,

– отметил он.

Несмотря на это, из-за приближения к зоне боевых действий, приостановлена работа 10 заведений общего среднего образования: три – в Волновахском районе, два – в Авдеевке, Марьинском, Ясиноватском районах, а также – Марьинская школа-интернат областной коммунальной собственности.



Кроме этого, четыре капитально отремонтированные опорные школы откроют в Донецкой области в первый день учебного года – в Угледаре, Доброполье, Константиновке и Мариуполе.