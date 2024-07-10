Первую книгу о Валерии Залужном уже можно заказать на сайте издательства

В Харьковском книжном издательстве Vivat выходит первая книга о Главнокомандующем ВСУ 2021 – 2024 годов Валерии Залужном. Предзаказ уже открыт. Ожидается, что сама книга появится в продаже с 19 августа.

Об этом говорится на сайте издательства. Автором книги "Железный генерал. Уроки человечности" выступила Людмила Долгоновская, которая в 2021 – 2023 годах работала советником по стратегическим коммуникациям Главнокомандующего ВСУ.

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О чем книга "Железный генерал. Уроки человечности"

"Книга "Железный генерал. Уроки человечности" – это нонфикшн, из которого вы услышите о Валерии Залужном как о личности и военном профессионале и получите уникальные уроки лидерства с описанием реальных ситуаций с начала полномасштабного вторжения. В книге "Железный генерал" Людмила Долгоновская представляет близкий взгляд на жизнь Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в 2021 – 2024 годах, под руководством которого украинские воины встретили врага с началом полномасштабного вторжения российской армии, и одновременно описывает первые шаги в карьере Залужного, которые сформировали личность будущего Героя российско-украинской войны", – рассказывается о книге на сайте издательства.

В Vivat отмечают, что первая книга о Валерии Залужном рассказывает о жизни Железного генерала с детства и учебы до становления как военного профессионала и принятия судьбоносных решений, благодаря которым в феврале 2022 года Украине удалось похоронить миф о непобедимости российской армии и элитных подразделений врага.

Людмила Долгоновская не только описывает знаковые этапы в работе Валерия Залужного во время полномасштабной войны, но и сопровождает биографические факты важными цитатами и комментариями приближенных людей, которые привносят новый взгляд на личность бывшего Главнокомандующего.

Книга описывает становление Валерия Залужного, подготовку к полномасштабному вторжению и первые недели большой войны. В ней я также делюсь уроками, которые усвоила от этого выдающегося человека – уроки профессионализма, лидерства, коммуникации, управления, а главное – человечности. Конечно, это мои наблюдения, субъективный взгляд, но он подкреплен общением с родными Валерия Федоровича – женой, братом, детьми; побратимами генерала на разных этапах службы, коллегами. И, безусловно, общением с самим героем книги в те нечастые минуты, когда выпадала возможность поговорить о чем-то, кроме служебных вопросов,

– написала Людмила Долгоновская на своей странице в фейсбуке.