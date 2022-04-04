Об этом сказал журналист Роман Цымбалюк в эфире 24 канала.

Обратите внимание Бой за Донбасс определяет судьбу Путина, России и Украины, – Цымбалюк

Я думаю, что в части военно-технического сотрудничества Германия не будет главным государством, которое поможет нам победить,

– считает Цымбалюк.

Да, они передали каски, старые советские переносные зенитно-ракетные комплексы. Однако журналист считает, что "первые скрипки будут здесь играть другие государства". Это мы сейчас тоже видим.

Помощь от Германии: коротко

Несмотря на отказ предоставить танки, Германия должна дать Украине противотанковые гранатометы, минометы, разведывательные дроны и другое вооружение.

А в середине марта 2022 года заявляли о том, что в Украину из Германии прибыла партия ракет в зенитные ракетные комплексы.

Впрочем, теперь в минэкономики Германии выступили против наращивания военной помощи Украине, мол, чтобы не сделать "необдуманный шаг".