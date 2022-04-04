Об этом сказал журналист Роман Цымбалюк в эфире 24 канала.
Обратите внимание Бой за Донбасс определяет судьбу Путина, России и Украины, – Цымбалюк
Я думаю, что в части военно-технического сотрудничества Германия не будет главным государством, которое поможет нам победить,
– считает Цымбалюк.
Да, они передали каски, старые советские переносные зенитно-ракетные комплексы. Однако журналист считает, что "первые скрипки будут здесь играть другие государства". Это мы сейчас тоже видим.
Помощь от Германии: коротко
- Несмотря на отказ предоставить танки, Германия должна дать Украине противотанковые гранатометы, минометы, разведывательные дроны и другое вооружение.
- А в середине марта 2022 года заявляли о том, что в Украину из Германии прибыла партия ракет в зенитные ракетные комплексы.
- Впрочем, теперь в минэкономики Германии выступили против наращивания военной помощи Украине, мол, чтобы не сделать "необдуманный шаг".
Почему Германия не поможет Украине победить: смотрите видео