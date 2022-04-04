Про це сказав журналіст Роман Цимбалюк в ефірі 24 каналу.
Зверніть увагу Бій за Донбас визначає долю Путіна, Росії і України, – Цимбалюк
Я думаю, що в частині військово-технічної співпраці, Німеччина не буде головною державою, яка допоможе нам перемогти,
– вважає Цимбалюк.
Так, вони передали каски, старі радянські переносні зенітно-ракетні комплекси. Однак журналіст вважає, що "перші скрипки тут гратимуть інші держави". Це ми зараз теж бачимо.
Допомога від Німеччини: коротко
- Попри відмову надати танки, натомість Німеччина має дати Україні протитанкові гранатомети, міномети, розвідувальні дрони та інше озброєння.
- А усередині березня 2022 року заявляли про те, що в Україну з Німеччини прибула партія ракет до зенітних ракетних комплексів.
- Утім тепер у мінекономіки Німеччини виступили проти нарощування військової допомоги Україні, мовляв, щоб не зробити "необдуманий крок".
Чому Німеччина не допоможе Україні перемогти: дивіться відео