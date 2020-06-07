В Житомире умер первый человек от коронавирусной болезни COVID-19. Речь идет о 69-летней женщине. Болезнь у нее протекала тяжело, поскольку пациентка имела много сопутствующих заболеваний.

Первая смерть от коронавируса на Житомирщине: что известно

О трагедии сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.

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По словам житомирского городского головы, женщину госпитализировали еще 24 мая. И с тех пор она находилась в инфекционном отделении городской больницы №1.

Болезнь протекала тяжело. Женщина была на аппарате искусственной вентиляции легких с 27 по 31 мая. Имела много сопутствующих заболеваний,

– отметил Сухомлин.

Он добавил, что врачи боролись за ее жизнь. Но, к большому сожалению, поздно вечером 5 июня больная коронавирусом умерла.

Сейчас в этой больнице находятся 22 человека, у которых диагностировали коронавирус. Кроме того, еще 6 человек имеют подозрение.

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Какая ситуация с коронавирусом на Житомирщине

Собственно на Житомирщине умер первый человек от коронавируса в Украине. Произошло это еще 13 марта, когда инфекция только набирала обороты.

Ушла из жизни 71-летняя пациентка из Радомышля. За день до этого ее госпитализировали. Также известно, что она вернулась из Польши 1 марта. Ее состояние здоровья ухудшилось 3 числа, но женщина не обратилась к врачам, не самоизолировалась и 8 марта даже ходила в церковь.

За прошедшие сутки 6 июня на Житомирщине зафиксировано 11 новых случаев заболевания COVID-19. В целом в области с начала эпидемии заболели 882 человека. В самом Житомире – 296, плюс 5 новых случаев.

В общем выздоровели от коронавирусной болезни 500 пациентов. В то же время не смогли побороть болезнь и от осложнений, вызванных вирусом, умерли 16 человек.