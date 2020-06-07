У Житомирі померла перша людина від коронавірусної хвороби COVID-19. Мовиться про 69-річну жінку. Хвороба в неї протікала важко, оскільки пацієнтка мала багато супутніх захворювань.

Перша смерть від коронавірусу на Житомирщині: що відомо

Про трагедію сповістив мер Житомира Сергій Сухомлин. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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За словами житомирського міського голови, жінку госпіталізували ще 24 травня. І відтоді вона перебувала в інфекційному відділенні міської Лікарні №1.

Хвороба протікала важко. Жінка була на апараті штучної вентиляції легенів з 27 по 31 травня. Мала багато супутніх захворювань,

– зауважив Сухомлин.

Він додав, що лікарі боролися за її життя. Але, на превеликий жаль, пізно ввечері 5 червня хвора на коронавірукс померла.

Наразі у цій лікарні перебувають 22 людини, у яких діагностували коронавірус. Крім того, ще 6 осіб мають підозри.

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Якою є ситуація з коронавірусом на Житомирщині

Власне на Житомирщині померла перша людина від коронавірусу в Україні. Сталося це ще 13 березня, коли інфекція лише набирала оберти.

Пішла з життя 71-річна пацієнтка з Радомишля. За день до цього її госпіталізували. Також відомо, що вона повернулась з Польщі 1 березня. Її стан здоров'я погіршився 3 числа, але жінка не звернулась до лікарів, не самоізолювалась і 8 березня навіть ходила до церкви.

Минулої доби 6 червня на Житомирщині зафіксовано 11 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом в області від початку епідемії захворіли 882 людини. В самому Житомирі – 296, плюс 5 нових випадків.

Усього одужали від коронавірусної хвороби 500 пацієнтів. Водночас не змогли побороти хворобу та від ускладнень, викликаних вірусом, померли 16 людей.