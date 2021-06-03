Первые 1000 метров. На Виноградаре продолжается строительство метро

В некоторых СМИ появилась ложная информация о сроках строительства метро на Виноградарь. В ПАО "Киевметрострой" специалисты не давали СМИ таких комментариев.

Сооружение двух станций – "Мостицкой" и "Проспекта Правды" продолжается. Несмотря на вызовы пандемии, "Киевметрострой" прилагает максимум усилий для эффективного выполнения плана работ.

Тунеллепроходческий щит, который движется от будущей станции "Мостицкая" до станции "Сырец", подошел к отметке в 1000 метров. Ведется подготовка демонтажной камеры для приема оборудования и начала проходки второго туннеля.

"Были периоды, когда работники бригадами шли на самоизоляцию из-за случаев коронавируса. Также решались моменты с приездом немецких специалистов и доставкой оборудования из-за рубежа. Сейчас делаем все, чтобы наверстать некоторое отставание и в конце 2021 открыть станцию", – объяснил заместитель директора по строительству ПАО "Киевметрострой" Сергей Полянский.

В то же время, на "Проспекте Правды" сейчас происходят работы по переносу коммуникаций. Ведется строительство перегонных туннелей.

Напомним, что на новых станциях метро будут работать около 150 специалистов. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток составит 100 тысяч пассажиров ежедневно.

Также для полноценной работы линии и графика поездов закупаются 50 новых вагонов. Средства на новый подвижной состав выделил Европейский банк реконструкции и развития.