Донецкой мафии удалось захватить и почистить территории Донбасса еще в 90-х. Это, по словам Луценко, нам хорошо откликнулось в 2014 году, когда Россия начала вторжение в Украину.

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В Донецке была война за влияние

Юрий Луценко рассказал, что информацию о спонсировании донецкой мафии из России он узнал уже как силовик. В те времена мафия в Кемеровской области была под контролем губернатора Альмангенды Тулеева, который "стал для Кемерово тем, кем стал Янукович для Донбасса". И именно Иосиф Кобзон привез первые деньги в Донецк как представитель российской банды.

Донецкую мафию тогда возглавлял Ахать Брагин – криминальный авторитет и бизнесмен. Он, по словам Луценко, был "слишком кровавым символом", который мешал двигаться банде дальше – в политику. Поэтому от него решили избавиться в октябре 1995 года, когда взорвали гостевую трибуну во время матча "Шахтер" – "Таврия". Брагина опознали по часам на руке, которую оторвало и отбросило от места взрыва.

Война за влияние в Донецке была серьезной – Ахать Брагин и Евгений Щербань серьезно противостояли друг другу. Это иногда даже переходило рамки дозволенного. Щербань готовил покушения на конкурента, а тот решил сбить его самолет.

Здесь стоит вспомнить, что Брагин пришел в своей вседозволенности к тому, что попросил купить ему "Стингер" (зенитно-ракетный комплекс – 24 канал), собирался бить самолет, на котором будет лететь Щербань,

– добавил Луценко.

В Киеве просили решить проблему

Когда в столице узнали о планах Брагина купить ЗРК, то попросили решить эту проблему на месте, так как "у криминального авторитета поехала крыша". Вот кто-то и сделал это на стадионе. Кто организовал убийство донецкого мафиози – неизвестно, хотя есть много догадок и подозрений.

Луценко добавил, что сейчас деньги от кемеровской мафии это "капля в море" в донецком бизнесе, но связь между украинской и российской угольной и металлургической мафией была настолько сильной, что Украина сильно почувствовала ее после начала российско-украинской войны.

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