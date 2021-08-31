Донецькій мафії вдалося захопити та почистити території Донбасу ще у 90-х. Це, за словами Луценка, нам добряче відгукнулося у 2014 році, коли Росія почала вторгнення в Україну.

Цікаво Олігархи утворили трикутник влади, коли занесли в Раду перші гроші, – Данілов

У Донецьку була війна за вплив

Юрій Луценко розповів, що інформацію про спонсорування донецької мафії з Росії він дізнався уже як силовик. У ті часи мафія в Кемеровській області була під контролем губернатора Альмангенди Тулєєва, який "став для Кемерова тим, ким став Янукович для Донбасу". І саме Йосип Кобзон привіз перші гроші в Донецьк як представник російської банди.

Донецьку мафію тоді очолював Ахать Брагін – кримінальний авторитет та бізнесмен. Він, за словами Луценка, був "надто кривавим символом", який заважав рухатися банді далі – в політику. Тому його вирішили позбутися у жовтні 1995 року, коли підірвали гостьову трибуну під час матчу "Шахтар" – "Таврія". Брагіна впізнали по годиннику на руці, яку відірвало і відкинуло від місця вибуху.

Війна за вплив у Донецьку була серйозною – Ахать Брагін та Євген Щербань серйозно протистояли одне одному. Це інколи навіть переходило рамки дозволеного. Щербань готував замахи на конкурента, а той вирішив збити його літак.

Тут варто згадати, що Брагін дійшов у своїй вседозволеності до того, що попросив купити йому "Стінгер" (зенітно-ракетний комплекс – 24 канал), збирався бити літак, на якому летітиме Щербан,

– додав Луценко.

У Києві просили вирішити проблему

Коли в столиці дізналися про плани Брагіна купити ЗРК, то попросили вирішити цю проблему на місці, бо "в кримінального авторитета поїхав дах". Ось і хтось зробити це на стадіоні. Хто організував вбивство донецького мафіозі – достеменно невідомо, хоча є багато здогадок та підозр.

Луценко додав, що зараз гроші від кемеровської мафії це "крапля в морі" у донецькому бізнесі, але зв'язок між українською та російською вугільною та металургійною мафією був настільки сильним, що Україна добряче відчула його після початку російсько-української війни.

Також цікаво Найбагатший олігарх Ахметов: як він прокладав собі шлях та яких депутатів контролює в Раді

Вбивство Ахатя Брагіна: головне