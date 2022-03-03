Как сообщают российские СМИ, речь идет о городах Тольятти и Ижевск.

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Так, "АвтоВАЗ" с 5 марта на 4 дня остановит выпуск машин в Тольятти и Ижевске из-за нехватки электронных компонентов. Заметим, что "АвтоВАЗ" является крупнейшим производителем легковых автомобилей в России и Восточной Европе.

Издание не указывает, является ли это следствием введенных ранее против России санкций.

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По состоянию на 3 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и услуги отказалась почти сотня компаний. Среди них такие мировые гиганты как Apple, Adidas, Audi, BMW, Bolt, Boeing, Canon, Disney и многие-многие другие.

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