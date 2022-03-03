Соответствующее заявление о расширении санкций против России 2 марта сделал министр финансов Японии Шуничи Судзуки. Ограничения будут касаться банков.

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Япония заморозит активы банков России

Японские власти заморозят активы еще 4 банков России. Ранее Токио ввел такие ограничения в отношении 3 финансовых учреждений государства-агрессора: Центробанка, "Промсвязьбанка" и "Внешэкономбанка".

Правительство пока не разглашает названия новых банков, против которых введут санкции. В то же время российские СМИ пишут, что одним из них будет ВТБ.

Санкции против Путина и его сообщников

Правительство Японии 1 марта ввело санкции против руководства России. Ограничения касаются лично Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу, заместителя главы совета безопасности Дмитрия Медведева, а также других людей из окружения главы государства-агрессора.

Также страна ввела экспортные санкции против России. Они касаются 49 компаний и организаций. Среди них есть ФСБ, ГРУ, Ростех и др.

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