Відповідну заяву про розширення санкцій проти Росії 2 березня зробив міністр фінансів Японії Шунічі Судзукі. Обмеження стосуватимуться банків.

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Японія заморозить активи банків Росії

Японська влада заморозить активи ще 4 банків Росії. Раніше Токіо ввів такі обмеження щодо 3 фінансових установ держави-агресорки: Центробанку, "Промсвязьбанку" та "Внешэкономбанку".

Уряд поки не розголошує назви нових банків, проти яких запровадять санкції. Водночас російські ЗМІ пишуть, що одним із ним буде ВТБ.

Санкції проти Путіна та його поплічників

Уряд Японії 1 березня запровадив санкції проти керівництва Росії. Обмеження стосуються особисто Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, очільника міноборони Сергія Шойгу, заступника глави ради безпеки Дмитра Медведєва, а також інших людей з оточення глави держави-агресорки.

Також країна запровадила експортні санкції проти Росії. Вони стосуються 49 компаній та організацій. Серед них є ФСБ, ГРУ, Ростех тощо.

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