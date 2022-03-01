Деталі про санкції Японії проти Росії
Японські санкції стосуються російського державного керівництва, а також організацій та компаній. Про це повідомили у МЗС країни.
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Персональні обмеження стосуються:
- президента Володимира Путіна,
- міністра закордонних справ Сергія Лаврова,
- очільника міноборони Сергія Шойгу,
- заступника глави ради безпеки Дмитра Медведєва,
- секретаря радбезу Миколи Петрушева,
- начальника генштабу Валерія Герасимова,
- ще трьох чиновників.
Відомо, що Японія заморозить їхні активи.
Також країна запровадила експортні санкції проти держави-агресорки. Вони стосуються 49 компаній та організацій. Серед них є ФСБ, ГРУ, Ростех тощо.
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