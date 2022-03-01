Деталі про санкції Японії проти Росії

Японські санкції стосуються російського державного керівництва, а також організацій та компаній. Про це повідомили у МЗС країни.

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Персональні обмеження стосуються:

  • президента Володимира Путіна,
  • міністра закордонних справ Сергія Лаврова,
  • очільника міноборони Сергія Шойгу,
  • заступника глави ради безпеки Дмитра Медведєва,
  • секретаря радбезу Миколи Петрушева,
  • начальника генштабу Валерія Герасимова,
  • ще трьох чиновників.

Відомо, що Японія заморозить їхні активи.

Також країна запровадила експортні санкції проти держави-агресорки. Вони стосуються 49 компаній та організацій. Серед них є ФСБ, ГРУ, Ростех тощо.

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