Детали о санкциях Японии против России

Японские санкции относятся к российскому государственному руководству, а также организациям и компаниям. Об этом сообщили в МИД страны.

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Персональные ограничения касаются:

  • президента Владимира Путина,
  • министра иностранных дел Сергея Лаврова,
  • главы минобороны Сергея Шойгу,
  • заместителя главы совета безопасности Дмитрия Медведева,
  • секретаря Совбеза Николая Петрушева,
  • начальника генштаба Валерия Герасимова,
  • еще троих чиновников.

Известно, что Япония заморозит их активы.

Также страна ввела экспортные санкции против государства-агрессора. Они касаются 49 компаний и организаций. Среди них есть ФСБ, ГРУ, Ростех и т.д.

Добавим, что из-за кровавой войны России Япония также решила выделить нашему государству 100 миллионов долларов финансовой помощи.

ВСУ

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