Детали о санкциях Японии против России
Японские санкции относятся к российскому государственному руководству, а также организациям и компаниям. Об этом сообщили в МИД страны.
Важно Россияне рано или поздно проснутся нищими, – Гудков о последствиях санкций Запада
Персональные ограничения касаются:
- президента Владимира Путина,
- министра иностранных дел Сергея Лаврова,
- главы минобороны Сергея Шойгу,
- заместителя главы совета безопасности Дмитрия Медведева,
- секретаря Совбеза Николая Петрушева,
- начальника генштаба Валерия Герасимова,
- еще троих чиновников.
Известно, что Япония заморозит их активы.
Также страна ввела экспортные санкции против государства-агрессора. Они касаются 49 компаний и организаций. Среди них есть ФСБ, ГРУ, Ростех и т.д.
Добавим, что из-за кровавой войны России Япония также решила выделить нашему государству 100 миллионов долларов финансовой помощи.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!