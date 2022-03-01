Детали о санкциях Японии против России

Японские санкции относятся к российскому государственному руководству, а также организациям и компаниям. Об этом сообщили в МИД страны.

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Персональные ограничения касаются:

президента Владимира Путина,

министра иностранных дел Сергея Лаврова,

главы минобороны Сергея Шойгу,

заместителя главы совета безопасности Дмитрия Медведева,

секретаря Совбеза Николая Петрушева,

начальника генштаба Валерия Герасимова,

еще троих чиновников.

Известно, что Япония заморозит их активы.

Также страна ввела экспортные санкции против государства-агрессора. Они касаются 49 компаний и организаций. Среди них есть ФСБ, ГРУ, Ростех и т.д.

Добавим, что из-за кровавой войны России Япония также решила выделить нашему государству 100 миллионов долларов финансовой помощи.

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