Президент України Володимир Зеленський оголосив про створення Інтернаціонального легіону для іноземців, які хочуть боротися проти російських вбивць. Токійська компанія, що займається волонтерами, станом на 2 березня, отримала звернення від 70 японців.

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Серед охочих боротися з Росією є 50 колишніх членів Сил самооборони Японії та 2 ветерани Французького іноземного легіону.

Хто з японців може поїхати допомагати Україні

Речник посольства України розповів, що отримував дзвінки від людей, які цікавились, що потрібно, щоб воювати за Україну". Українське консульство подякувало японцям за численні запити про волонтерство, але уточнило, хто може поїхати захищати Україну.

Кандидати для цього повинні мати досвід роботи в Силах самооборони Японії або пройти спеціалізоване навчання,

– повідомили у консульстві.

Посольство України в Японії також додало, що шукає волонтерів з медичним, ІТ, комунікаційним або пожежним досвідом.

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Японія та Україна

У Токіо 26 лютого відбувся масштабний мітинг на підтримку України. Понад 2 тисячі людей прийшли на акцію. Вони тримали в руках українські прапори.

Крім цього, Японія вводить санкції проти очільників злочинного режиму Росії та Центробанку окупантів. Також вона виділить додаткових 100 мільйонів доларів для України попри уже надану підтримку у тому ж розмірі.

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