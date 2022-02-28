Про тимчасове запровадження безвізового режиму мовиться у президентському указі №82/2022. Глава держави підписав його 28 лютого 2022 року.

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Подробиці про указ президента

Таке рішення Зеленський ухвалив у зв'язку з повномасштабним вторгенням Росії в Україну. Воно стосується іноземців, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України. Окрім громадян держави-агресорки, звісно.

Безвізовий режим для них діятиме з 1 березня 2022 року й на період дії воєнного стану. Цей президентський указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Важливо! Детально про те, як іноземцеві приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони – читайте за посиланнням.

Раніше українців з Французького легіону відпустили "у відпустку", аби вони змогли захищати свою Батьківщину. При цьому, їм залишають повне екіпірування.

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